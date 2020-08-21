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NOW早報／男面試沒錄取！公司竟「12字酸爆」　全場傻愣

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-21 06:00:00

▲網友分享自身經歷，他到新公司面試沒錄取，竟還收到對方12字沒錄取通知，讓他超傻眼。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自Pixabay）
▲網友分享自身經歷，他到新公司面試沒錄取，竟還收到對方12字沒錄取通知，讓他超傻眼。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自Pixabay）
男面試沒錄取！公司竟「12字酸爆」　網一看：實在太直白

大多數人面試新工作時，若是不幸沒有成功，公司幾乎都會發送「感謝函」，不過，就有網友分享自身經歷，他以為面試工作沒錄取，通常就不會發通知，豈料竟收到對方12字的「沒錄取」通知，讓他哭笑不得。

該名網友在PTT上以「第一次收到『沒錄取』的面試回覆」為題，表示記得自己幾年前找工作時，如果面試沒錄取的話，公司通常就不會特別發通知，然而近日竟收到了「沒錄取」的通知，上面寫的內容也令他哭笑不得，通知上竟寫著「已經找到了比你更適合的人」，這12個字讓他感覺超奇怪。他也提到，雖然他在面試時就知道不會錄取，因為幫他面試的技術人員年紀比他大很多，對方問了他一個有很多答案的問題，原PO接著回答全部答案後，看了一下對方的反應，結果他似乎只知道其中一個答案，原PO自己也知道沒給人家台階下算他的錯，不過收到這種回覆也讓人很傻眼。

▲網友以「第一次收到『沒錄取』的面試回覆」為題，在PTT上發文。（圖／翻攝自PTT）
▲網友以「第一次收到『沒錄取』的面試回覆」為題，在PTT上發文。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，引起網友熱議，紛紛回應「洗他的臉，他也洗回來，禮尚往來囉」、「還好吧，發了才不用一直傻傻的等啊」、「很常啊，歐美系公司大部分都會吧？」「我找暑期實習工讀就有發欸，科技公司跟行庫都有」、「找到更適合的人可能是直接英翻中吧，美國未錄取的信件常常罐頭句子都是這樣，就真的是，你也沒什麼不好，但找到更適合這個職位的人了啊」。不過，也有網友認為「這個回覆好直白喔，都沒修飾一下」、「這回覆也太直白了吧」、「沒錄取我覺得還好，清楚告知有無錄取，不過找到比你更好的人這太羞辱人了」、「那你就回已經找到比他薪水更高福利更好的公司啊」、「人資中文真差，寫個遺珠之憾很難嗎？」

今日天氣／各地高溫炎熱　午後中南部大雨、東半部零星雨

今（21）日各地雖以多雲到晴的天氣為主，不過水氣稍增，大氣較不穩定，除清晨上午中南部沿海有零星短暫陣雨外，午後各地山區及西半部平地則有局部短暫雷陣雨，中南部地區有局部大雨發生的機率，而受菲律賓東方海面低氣壓逐漸北上帶來水氣影響，東半部及恆春半島不定時會出現零星短暫陣雨，外出需留意天氣變化；氣溫方面，各地高溫約32至35度，西半部高溫炎熱，尤其桃園以北及金門仍有36度以上高溫發生的機率，外出活動需做好防曬並多補充水分。

葉彥伯喊冤是精準篩檢　陳時中冷笑回嗆：標準在哪？

彰化縣衛生局擴大篩檢，找出美國返台無症狀的確診少年，但遭到指揮中心下令政風處介入調查，彰化縣衛生局長葉彥伯指出，彰化擴大篩檢是在人力有限下採取「精準篩檢」。

葉彥伯表示，因為從居家檢疫數據分析，兩到三成的人會出現症狀被採檢，但如果是輕微症狀很容易被忽略，所以才在有限人力下做這樣的篩檢，這樣是精準篩檢不是全民普篩。但指揮官陳時中被問到怎麼看彰化的（精準篩檢）解釋時，先冷笑了兩聲，之後反嗆：「（精準醫療）標準在哪裡？精準不是我們自己講」，陳時中認為地方政府可以有風險評估，可以做針對性篩檢，這都不反對，但是要讓中央掌握，不然每個地區根據自己的想法就去做，那樣會出問題。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，入境普篩只能驗出後
▲彰化縣衛生局擴大篩檢，找出美國返台無症狀的確診少年，但遭到指揮中心下令政風處介入調查，彰化縣衛生局長葉彥伯指出，彰化擴大篩檢是在人力有限下採取「精準篩檢」，陳時中冷笑回應。（示意圖／指揮中心提供）
幫林書豪兵役問題解套？蘇貞昌：任何人都要照規定來

美國NBA前球星林書豪目前已取得中華民國護照，可望入籍台灣，但若要拿身分證，就須服兵役。是否為林書豪的兵役問題解套？行政院長蘇貞昌昨（20）日受訪時說，任何人都要照規定來。

▲林書豪（圖／取自林書豪微博）
▲台裔球星林書豪入籍台灣，將面臨服兵役的問題，行政院長蘇貞昌受訪時說，任何人都要照規定來。（圖／取自林書豪微博）
台股盤中一度跌600點　創今年最深跌幅

美國聯準會對經濟前景示警，再加上華為禁令升級，市場傳出對供應鏈砍單，都讓台股昨（20）日出現賣壓，12500點、12400點、12300點相繼失守，盤中10點半過後，指數下殺634點，來到最低12144點，隨後跌幅縮小，但午盤仍跌440多點，跌幅來到3.42%，創今年盤中最大跌點。

▲美國聯準會對經濟前景示警，美股翻黑也拖累亞股，而台股20日早盤一度大跌270點，跌幅超過2%。（圖／NOWnews資料照片）
▲美國聯準會對經濟前景示警，美股翻黑也拖累亞股，而台股20日早盤一度大跌400點。（圖／NOWnews資料照片）
美國務院急通知港府！中止「逃犯引渡協議」：不袖手旁觀

中國人大常委會6月30日表決通過《港版國安法》，並由國家主席習近平簽署公布施行，於上月起確定生效，風波持續延燒。面對北京強推《港版國安法》舉動，多國都已宣布及打算暫停與香港的引渡協議。對此，美國國務院當日時間19日表示，為了強烈反映美國對於北京《港版國安法》的關切，正式通知港府中止與香港的「3項協議」。（編輯：賴詠璿）

▲《港區國安法》和香港高度自治性備受國際社會關注。（圖／翻攝自微博）
▲《港版國安法》和香港高度自治性備受國際社會關注，美國國務院當日時間19日表示，為了強烈反映美國對於北京《港版國安法》的關切，正式通知港府中止與香港的「3項協議」。（示意圖／翻攝自微博）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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彰化 林書豪 葉彥伯 陳時中 台股

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