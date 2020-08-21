小主人們精心布置婚禮　讓罹癌老犬與女友結婚

狗狗托比（Toby）剛被年長犬救援組織Newman Nation: Senior Pets United發現時身體狀況很糟，還好當珍妮佛（Jennifer Burke）和家人一知道牠的狀況，便馬上決定成為牠的中途家庭。在這裡托比認識了另一隻狗狗柔伊（Zoey），在知道托比因罹癌可能時日不多之後，珍妮佛8歲的兒子迪隆（Dillon）提出一個想法，他認為應該讓托比和柔伊兩隻相愛的狗狗結婚，這個想法馬上得到全家人的肯定。
當托比剛到珍妮佛家時，看起來非常緊張、害怕。牠的身體狀況非常糟，除了被陸續發現牠有盲聾的症狀，他們也發現托比已經罹癌。
幸虧在全家人的照顧之下，托比接受了一系列的療程，竟奇蹟復原。這些日子托比讓珍妮佛的家人感情更加深厚，也因此他們決定收編托比。
托比慢慢地適應這個家，也很快喜歡上家中另一隻狗狗柔伊。柔伊是一隻從繁殖場被救出的狗狗，牠在那裏一再地被迫配種、繁殖，過著慘不忍睹的生活，因此柔伊非常膽小，完全不敢在其他狗狗旁邊。不過對牠來說托比似乎是個非常獨特的存在。在兩年半一起生活的歲月裡，柔伊和托比感情非常好，做什麼事都黏在一起，而這一切珍妮佛和家人都看在眼裡。
然而好景不常，現年17歲的托比再次被診斷出罹癌，並且被研判可能剩下幾個月的時間。當珍妮佛告訴孩子們這個令人傷痛的消息，她的兒子迪隆立刻出聲表示：「我覺得在托比離世之前，我們應該讓托比和柔伊結婚。」全家一聽到便立刻同意，帶著祝福的心為兩隻狗狗準備婚禮。
珍妮佛的女兒為柔伊選好了禮服，並幫狗狗擬好結婚誓言。兒子們則是幫忙把後院布置成婚禮現場，而老公則提議兩隻狗狗的結婚典禮，可以訂在珍妮佛和他結婚12周年的那一天，讓這一天變得更加獨特。兩隻狗狗結婚當天，全家人盛裝打扮出席，為柔伊和托比舉行盛大的婚禮。
對家人來說托比早已是家中重要的一員，當然對柔伊來說更是如此。從未對其他狗狗打開心房的柔伊，唯獨和牠感情相當緊密。珍妮佛說：「牠是我們之中，從托比身上得到最多療癒的，當然對托比來說想必也是如此。托比讓柔伊的生命更加完整，或許柔伊在托比離開後會有好一陣子走不出傷痛。」雖然托比可能剩下沒多少時間，愛牠的家人都希望接下來每一刻，牠都能感受到滿滿的愛與關懷，幸福到最後一刻。（編輯：李家慧）