小主人們精心布置婚禮　讓罹癌老犬與女友結婚

狗狗托比（Toby）剛被年長犬救援組織Newman Nation: Senior Pets United發現時身體狀況很糟，還好當珍妮佛（Jennifer Burke）和家人一知道牠的狀況，便馬上決定成為牠的中途家庭。在這裡托比認識了另一隻狗狗柔伊（Zoey），在知道托比因罹癌可能時日不多之後，珍妮佛8歲的兒子迪隆（Dillon）提出一個想法，他認為應該讓托比和柔伊兩隻相愛的狗狗結婚，這個想法馬上得到全家人的肯定。





當托比剛到珍妮佛家時，看起來非常緊張、害怕。牠的身體狀況非常糟，除了被陸續發現牠有盲聾的症狀，他們也發現托比已經罹癌。



▲托比剛來時不只全身亂毛，健康狀況也很糟。（圖／Jennifer Burke） ▲在一家人愛的守護與照顧之下，托比竟奇蹟復原。（圖／Jennifer Burke）

幸虧在全家人的照顧之下，托比接受了一系列的療程，竟奇蹟復原。這些日子托比讓珍妮佛的家人感情更加深厚，也因此他們決定收編托比。





托比慢慢地適應這個家，也很快喜歡上家中另一隻狗狗柔伊。柔伊是一隻從繁殖場被救出的狗狗，牠在那裏一再地被迫配種、繁殖，過著慘不忍睹的生活，因此柔伊非常膽小，完全不敢在其他狗狗旁邊。不過對牠來說托比似乎是個非常獨特的存在。在兩年半一起生活的歲月裡，柔伊和托比感情非常好，做什麼事都黏在一起，而這一切珍妮佛和家人都看在眼裡。





然而好景不常，現年17歲的托比再次被診斷出罹癌，並且被研判可能剩下幾個月的時間。當珍妮佛告訴孩子們這個令人傷痛的消息，她的兒子迪隆立刻出聲表示：「我覺得在托比離世之前，我們應該讓托比和柔伊結婚。」全家一聽到便立刻同意，帶著祝福的心為兩隻狗狗準備婚禮。



