中途貓回家首日直闖練琴室　一聽樂音醉心蹭上：馬麻好棒

國外一名古典小提琴家伊瑟（Esther Abrami）同時也是一名中途媽媽，常幫住所附近的收容所中途貓咪。日前她中途到一隻可愛小橘貓「小玫瑰花（Petit Rose）」，竟在過程中意外開發出牠對音樂的喜愛，成為她的最佳小聽眾！





法國南部的動物救援團體La Feline Meyreuillaise救回小橘貓小玫瑰花，原來的飼主因為無法一次照顧太多小貓而遺棄牠，伊瑟接獲通知便毫不猶豫將牠帶回家照顧。當時才兩個月的小玫瑰花完全不怕人，對一切都很好奇，很快就變得超愛撒嬌。





身為一名小提琴家，伊瑟每天至少會練琴4小時，希望自己越來越熟練、上手，而小玫瑰花竟不自覺被琴聲給吸引過來。一開始伊瑟帶牠回家後，將牠留在練琴房隔壁的房間，想說讓牠慢慢適應新環境，不過小玫瑰花非常想參一咖，一聽到琴聲就自己跑過來！





小玫瑰花先是跳上伊瑟的大腿，對小提琴做搜索、檢查，隨後在伊瑟腿上找到好地點，便趴下準備聽音樂。從此每次當伊瑟練琴時，都可以看到小玫瑰花過來乖乖坐在伊瑟腿上，或是趴在她肩膀上，享受著伊瑟拉出的美妙樂音，表情看起來非常享受。



▲每天當伊瑟要練琴時，小玫瑰花都是最捧場的觀眾，一定到現場聆聽每一首曲子。（圖／Esther Abrami） ▲雖然很喜歡小玫瑰花，但伊瑟對未來已有規劃，因此決定為牠找到愛牠的飼主。（圖／Esther Abrami） ▲小玫瑰花找到新家，仍然每天聽著伊瑟拉的曲子長大。（圖／Esther Abrami） ▲現在已經長成美麗貓咪的小玫瑰花。（圖／Esther Abrami）

雖然伊瑟有許多照顧貓咪的經驗，但從沒有一隻貓像小玫瑰花一樣，成為她的超級大粉絲！可惜的是伊瑟未來已有些旅行規劃，沒辦法收編牠。在幫小玫瑰花找到新家之後，新飼主也了解小玫瑰花對音樂的喜好，因此依然每天播放伊瑟拉的曲子給牠聽。





現在的小玫瑰花已經長大了，過程中飼主也仍然和伊瑟一直保持聯繫，小玫瑰花從小長到大，變成一隻有自信的美麗貓咪，而伊瑟的小提琴樂音也會永遠陪伴著牠。 （編輯：李家慧）



