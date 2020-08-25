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男童穿越馬路被警察攔！爸收到罰單秒傻眼　兩派意見戰翻

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-25 14:50:53

▲12歲男童過馬路被開罰單，爸爸質疑，面對未成年的孩子，勸導應該比較合適。（示意圖／翻攝自pexels ）
▲12歲男童過馬路被開罰單，爸爸質疑，面對未成年的孩子，勸導應該比較合適。（示意圖／翻攝自pexels ）
馬路如虎口，不管是開車、騎機車或行人，在馬路上都要遵守交通規則，也可以避免意外的發生。近日，就有網友抱怨，12歲的兒子竟然被開單了，而他看到罰單也不禁提出疑問，「才12歲未成年的孩子不能用勸導的？」貼文一出也引起網友熱議。

原PO在《爆怨公社》表示，昨天下班回到家，看到兒子一個人坐在椅子上不說話，問了幾句才知道，原來他因為「未依(行人)規定穿越道路」被開一張罰單，原PO感到相當驚訝，不是說年紀小就能不遵守交通規則，但面對12歲未成年的孩子，是不是以勸導代替處罰會是更有成效的。

最後原PO也補充，只是想抱怨，抱怨完要去繳罰單了，要花錢繳罰單總是心裡會不高興，也擔心孩子會因為被開單嚇到，但行人穿越馬路一定走行人穿越道，保護自己的安全。

▲面對12歲男童被開單，有些人認為勸導就好，有些人則認為該罰的還是要罰，眾點是都要交通規則。（圖／翻攝自《爆怨公社》
▲面對12歲男童被開單，有些人認為勸導就好，有些人則認為該罰的還是要罰，重點是都要交通規則。（圖／翻攝自爆怨公社 ）
許多網友也紛紛回應，「孩子還這麼小，用勸導的不好嗎」、「還是以勸導為主比較好吧」、「這麼小的小朋友，真的勸導單就夠了」、「如果帶給孩子的恐懼跟自責感，大於教育，不就沒意義」、「12歲被開單，應該嚇壞了吧」、「雖然感覺是為了安全，但還是有點超過」。

另外也有網友說，「我覺得12歲不小了」、「罰單比勸導有效果」、「至少他能記取教訓吧」、「能自主行動的年紀就不小了！我覺得是該罰」、「換個角度想，也許這張單子救了他日後的人生」、「這是很好的教育機會，讓他為自己的行為負一定的責任」、「不論年紀都該遵守交通規則」。

根據《 道路交通管理處罰條例》，民眾任意穿越馬路，依據道路交通管理處罰條例第78條第2、3款規定，「不在劃設之人行道通行，或無正當理由，在未劃設人行道之道路不靠邊通行處新臺幣300元罰鍰」、「行人不依規定，擅自穿越車道處新臺幣300元罰鍰」，第4款規定「行人穿越道路，有交通指揮人員指揮或有燈光號誌指示者，應依交通指揮人員之指揮或號誌之指示前進」。（編輯：許智超）

關鍵字

馬路 開單 男童 穿越 行人

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