台灣幹嘛堅持不普篩？台人抖出「一數據」：腦袋清醒點啊

原PO在PTT貼文指出「我真的好奇一件事，台灣沒有入境普篩不是成功抵擋病毒了嗎？為什麼還會有那麼多人出來說要普篩，看看別的國家每百萬確診人口，他們的篩檢制度還不懂嗎？冰島入境就篩檢，五、六天後又二檢，結果每百萬人確診還是有6000多人！」
「所以大家在堅持普篩的原因到底是什麼....台灣防疫成功的關鍵在於SOP的建立，才有今天的成績，跟普篩一點關係都沒有，不過新增幾例確診，突然演變成全面普篩會不會太戲劇化，每個國家的防疫方式有自己的步調，這還需要拿出來討論嗎？」
貼文一出，許多網友紛紛回應「真的不知道執著普篩的人是真心為台灣好還是怎樣」、「不解+1，明明沒有爆發為何突然吵普篩」、「支持各國防疫應該不同，何況是硬要參考失敗的案例」、「別國家並不是傻子，而是他們普篩後告訴台灣，這方法不盡完美，所以解答就是台灣維持現狀」、「有人示範了卻還要跳入火坑，頭腦清醒點啊」。
而對於近日普篩議題爭論，疫情中心指揮官陳時中也出面回應，多國以普篩方式代替居檢防疫，但成效都不佳，甚至發生群聚感染，「做得好的人要學失敗的人，我想不懂這個道理」，並提出疑問「台灣有需要冒這個風險嗎？」（編輯：張嘉哲）
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