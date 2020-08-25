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衝面試老闆娘秒錄取！13天後「一通電話」　女接完臉綠了

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-25 18:58:16update2020-08-25 18:58:24

▲網友表示去面試工作後獲得錄取，但隨後企業又反悔不用自己。（示意圖／ 翻攝Pixabay）
▲網友表示去面試工作後獲得錄取，但隨後企業又反悔不用自己。（示意圖／ 翻攝Pixabay）
求職是許多人進入社會後遇到的第一個瓶頸，加上今年因新冠肺炎疫情肆虐，導致求職困難度大大提升，因此，當遇到一份自己中意的工作且獲得面試機會時，我們肯定會更加珍惜機會，而在面試成功且和雇主達成共識後，卻被突然告知無法錄用，這時的失望肯定更加難受，近日就有網友在Dcard分享自己錄取後，雇主卻反悔的經驗，貼文引發熱議。

原PO首先在貼文中表示「我從六月開始就陸續在面試許多工作，到了8月6日到某公司面試時，老闆娘親自花了兩個小時面試，並在當下邀請我到公司擔任月薪29K的業務助理，並約定8月19日為報到時間，而我也將後續安排的其他面試全數取消。」

「面試結束後，公司也寄送了錄取通知，不料老闆娘卻因20號要出差，希望能改為17號報到，但原PO表示「我17號已安排離島課程真的無法，改18號上班好嗎」老闆娘也答應她的請求。

▲網友分享自己被企業錄取助理之後，但卻被老闆娘打電話通知取消。（圖／翻攝Dcard）
▲網友分享自己被企業錄取助理之後，但卻被老闆娘打電話通知取消。（圖／翻攝Dcard）
原PO說，沒想到隔天整件事風雲變色，原本答應要求的老闆娘突然打電話說「跟顧問討論結果，業務助理不請了，改由會計兼任」這消息讓她崩潰的表示「會尋求勞工局協助，更在之後發現該公司在求職網再次更新了業務助理的職缺」原PO沮喪的說「謝謝老闆們這樣打擊我，我又要繼續面試找工作了」

貼文一出，網友紛紛留言聲援「好傻眼喔怎麼可以這樣，推掉的機會難道他們能賠償嗎」、「現在的人做事都這麼隨便的嗎」、「一定要去檢舉」、「也太過分了吧別人的時間不是時間」、「之後還是要留給自己後路，不要錄取就把之後的面試取消」、「希望你能獲得應有的賠償」、「現在找工作很難，還遇到這種事，辛苦了」。

事實上，針對「公司發出offer卻反悔」是否違法一事，根據勞基法規定，若公司在面試後口頭通知，或寄發錄取通知，而求職者也接受了，雙方勞動契約就算成立，此時求職者並非要正式報到就已成為正式員工，因此公司若片面終止勞動契約就等同於違法解雇，員工則可依民法要求公司給付損害賠償。（實習編輯：張志浩）

關鍵字

工作 企業 反悔 女大生 助理 面試 錄取

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