他「3字」感謝主管遭轟大逆不道！網一看傻眼：真的不宜

出社會上職場，除了要懂基本禮儀外，輩分也格外重要，下屬對上司、後輩對前輩的態度必須恭敬、謙虛，懂得禮貌應對才是最惹人愛的。近日有網友就在PTT透露，自己日前請公司小組長幫忙時，傳了「3字」訊息致謝對方，結果另一個同事認為不妥，直轟這麼說是「大逆不道」，讓他一秒驚呆，而其他網友看後也全傻眼，認為真的不適宜。

原PO在PTT八卦板表示，他之前請小組長幫他carry，便在群組跟對方道謝，直說「謝謝您，您辛苦了！」結果另一個同事見狀後，私下偷偷告訴他「『辛苦了』是上司體恤下屬用的，你講這種話是大逆不道...」這讓他相當不解，當場嚇傻，直呼「真假！？講一句感謝的話還有分上下喔？『辛苦了』這句話不能對上司說？」

▲網友在PTT討論「 『辛苦了』這句話不能對上司說？」 （圖／翻攝自PTT）

對此，網友也超傻眼，紛紛留言「對上司講辛苦了有夠怪」、「下對上不宜沒錯」、「就你沒家教啊還問」、「我上次對我媽這樣說也被她這樣唸」、「案是：是。 這句話是上對下」、「除非你跟他有私下情誼，不然這樣講人家會記住」、「辛苦了本來就是上對下的用法，平輩還說得過去，對長輩或上司相當不適宜」。

另也有人建議原PO，「既然是上司carry你，那這樣回就有點像是風涼話，表達謝意加歉意，給人的感受會比較好」、「『給您添麻煩了』比『辛苦了』更好吧」、「台灣比較沒在在意這個，但我覺得講謝謝就夠啦！感覺就像你既然知道上司辛苦，你還敢在那邊納涼啊的感覺」、「可以說謝謝，說辛苦了感覺就很問號」。此外，還有網友認為「可以吧！只是可以講的時機很少，我就講過幾次，例如：上司被更上面的叫去做苦差事後，就可以講吧？」「看交情吧！」（編輯：許苡晴）