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為何這次高雄淹水沒被罵爆？在地人曝「一關鍵」：正常吧

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-26 15:15:15

▲受到西南氣流影響，中南部地區深夜遭大雨狂炸，不少地區都傳出淹水災情。（示意圖／民眾提供）
▲受到西南氣流影響，中南部地區深夜遭大雨狂炸，不少地區都傳出淹水災情。（示意圖／民眾提供）
受到西南氣流的影響，中南部地區昨深夜遭到大雨侵襲，一大早許多地區都出現淹水的狀況，其中高雄又備受各界注目，因為新任市長陳其邁才剛上任第三天，就遇到淹水狀況，他也立刻取消台北行程，視察各地抽水站。對此，就有網友討論「高雄淹水怎麼民眾都靜悄悄啊....」貼文引發熱議。

原PO在PTT貼文指出「欸欸... 我剛剛聽廣播新聞在報高雄跟台南淹水積水，我記得之前淹水積水的時候，高雄版的討論度會爆開，但這次怎麼還沒上來啊，然後看了一下回報區也沒有推文爆掉，是怎麼回事？」

▲網友討論為何這次高雄淹水沒有被罵。（圖／翻攝PTT）
▲網友討論為何這次高雄淹水沒有被罵。（圖／翻攝PTT）
貼文一出，網友紛紛回應「陳其邁沒說他會治水啊」、「才上任幾天，一年之後要是有淹水再來討論好嗎」、「才剛上任加上他又不打治水」、「上任3天淹水，真要檢討也是檢討前朝吧」、「檢討上任三天的人也太好笑了吧，要檢討也是一年後的事」。

另外，也有在地專業網友分析「為何淹水韓國瑜就被罵，陳其邁就沒有？因為很簡單啊，台灣民主，你韓國瑜當初狂打對方陣營治水，說你來一定可以，結果上任之後還是淹水，那選民不是因為相信韓而投給韓嗎，現在陳剛上任，也沒有選前狂打治水，一早就去巡視抽水站，沒有被罵很正常」。

而根據中央氣象局資料顯示，自25日零時至26日中午12時50分的高雄雨量統計，累積雨量達200毫米以上地區包括，岡山317毫米、路竹區312毫米、前鎮區279.5毫米、大社區279毫米、茄萣區269毫米、橋頭區265.5毫米、旗津區265.5毫米、仁武區254.5毫米、楠梓區237.5毫米、永安區235.5毫米、阿蓮區234毫米，目前災情最嚴重的是路竹區太平路262巷的涵洞下方，積淹水程度大約30公分。（編輯：張嘉哲）

關鍵字

暴雨 陳其邁 罵聲 淹水 韓國瑜 高雄

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