賣場遇女嘔吐！男下秒被要LINE　「劇情神展開」網羨慕炸

原PO表示，當日到桃園某購物中心的美食街，正在座位上吹冷氣玩手機、吃著冰淇淋的同時，隔壁桌來了4個女孩，並稱「其中一個女孩很有氣質，瞬間吸引我的目光，很可愛」，但看得出來她不是很舒服，手扶著肚子，慢慢坐下來，喝完整瓶水後趴在桌上休息，另外3位女孩則分別去買東西。
幾分鐘後，女孩突然起身東張西望，隨後看向原PO說「塑膠袋可以給我嗎？」他將塑膠袋拿給女孩，豈料下一秒她立刻吐了，原PO嚇得直呼「有夠可怕，吐超多，吐在塑膠袋裡」，連忙拿溼紙巾走到她旁邊，順便擋一下別人的視線，詢問女孩有沒有需要幫忙的，並詢問「還好嗎？」女孩轉頭話還來不及說完，竟又直接往原PO的方向吐了一地。
原PO最後幫女孩清理現場，並拿水給她漱口，再回到座位上繼續滑手機，對方過來和他要了LINE好友，事後傳訊道謝，並詢問「哥哥你幾歲呀？有對象嗎？」原PO告知自己剛滿20歲，不過已經有對象了，女孩有禮貌的說「很高興認識你，有緣再見」，就結束了這段對話。原PO最後誇讚「我覺得這位女孩很不錯欸，很有禮貌」。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「原PO是個紳士給你一個讚，真的好羨慕這些機會，可惡」、「人帥真好」、「還以為可以靠嘔吐GET，可惜」、「真想被吐」、「原PO好有愛心，為何不是我遇到嗚嗚」。（編輯：賴詠璿）