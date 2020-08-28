新鄰居搬家「佔」電梯！男提醒遭對方狂酸　網怒：太鴨霸

原PO在《爆怨公社》表示，「在等電梯時，碰到新搬來的鄰居， 他抱著要搬進電梯的行李站在我後面，電梯到了之後，他突然對我說『你沒看到我在搬東西嗎，搭下一班會死？』雖然我立馬說，可以等下一班，讓他先搭，他卻繼續抱怨『啊不然勒?現在年輕人都不懂尊重?』，接著搭到12樓，就故意把電梯按樓層暫停鍵 ，整整十五分鐘都卡在12樓」。
原PO指出，「十五分鐘後，他又搭著電梯下樓，本來以為終於可以搭上去了，他竟說『你一樣搭下一班，我要在電梯裡面等我老婆過來』，我當下提醒他，如果要等人，請出來電梯外等，不要佔用電梯，他卻酸言酸語『喔是喔，那又怎樣，甘你什麼事』，依舊霸佔著電梯 」。
原PO也忍不住反擊，「你要怎樣你家的事，你要等老婆，就給我出來電梯等，這一棟不是只有你這個住戶」，而這位鄰居丟下「我今天剛搬來，給你面子」， 就走出電梯了。這種行為也讓原PO非常火大。
網友看完也相當氣憤，「電梯是他家的嗎？也太鴨霸了」、「沒看過這麼囂張的」、「傻眼，是在自以為是什麼」、「如果是我，真的會氣到昏倒」、「這壞鄰居，母湯」、「這樣的極品鄰居，以後還會常遇到，好恐怖」、「第一天搬來就這樣，一定是個頭疼的問題人物」、「剛搬來就惹怒鄰居？他是在想什麼啊？」（編輯：許智超）