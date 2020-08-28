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新鄰居搬家「佔」電梯！男提醒遭對方狂酸　網怒：太鴨霸

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-28 11:42:05

▲原PO抱怨新鄰居，剛搬來就惹惱自己，不但嗆聲，還霸佔電梯，不給人搭乘。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲原PO抱怨新鄰居，剛搬來就惹惱自己，不但嗆聲，還霸佔電梯，不給人搭乘。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
俗話說「千金難買好鄰居」，惡鄰居的案例層出不窮，若隔壁住的是壞鄰居，恐怕將不勝其擾，住起來心裡也不舒坦。近日，就有網友分享，有新鄰居搬來，但態度惡劣還酸言酸語，令他頭疼，貼文一出也引起網友撻伐。

原PO在《爆怨公社》表示，「在等電梯時，碰到新搬來的鄰居， 他抱著要搬進電梯的行李站在我後面，電梯到了之後，他突然對我說『你沒看到我在搬東西嗎，搭下一班會死？』雖然我立馬說，可以等下一班，讓他先搭，他卻繼續抱怨『啊不然勒?現在年輕人都不懂尊重?』，接著搭到12樓，就故意把電梯按樓層暫停鍵 ，整整十五分鐘都卡在12樓」。

原PO指出，「十五分鐘後，他又搭著電梯下樓，本來以為終於可以搭上去了，他竟說『你一樣搭下一班，我要在電梯裡面等我老婆過來』，我當下提醒他，如果要等人，請出來電梯外等，不要佔用電梯，他卻酸言酸語『喔是喔，那又怎樣，甘你什麼事』，依舊霸佔著電梯 」。

原PO也忍不住反擊，「你要怎樣你家的事，你要等老婆，就給我出來電梯等，這一棟不是只有你這個住戶」，而這位鄰居丟下「我今天剛搬來，給你面子」， 就走出電梯了。這種行為也讓原PO非常火大。

▲鄰居不但故意把電梯卡在12樓，還不理原PO，嗆聲是給原PO面子。（示意圖／翻攝自《pexels》
▲鄰居不但故意把電梯卡在12樓，還不理原PO，嗆聲是給原PO面子。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
網友看完也相當氣憤，「電梯是他家的嗎？也太鴨霸了」、「沒看過這麼囂張的」、「傻眼，是在自以為是什麼」、「如果是我，真的會氣到昏倒」、「這壞鄰居，母湯」、「這樣的極品鄰居，以後還會常遇到，好恐怖」、「第一天搬來就這樣，一定是個頭疼的問題人物」、「剛搬來就惹怒鄰居？他是在想什麼啊？」（編輯：許智超）

關鍵字

壞鄰居 霸佔 電梯 搬家 態度

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