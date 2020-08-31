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女禮讓博愛座遭人嫌！大媽吐「1句話」引眾怒：什麼心態

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-31 13:10:20

▲原PO搭台鐵時，要讓座給一位媽媽，但旁邊大媽卻酸言酸語，引起網友撻伐。（示意圖／翻攝自《NOWnews資料庫》）
▲原PO搭台鐵時，要讓座給一位媽媽，但旁邊大媽卻酸言酸語，引起網友撻伐。（示意圖／翻攝自《NOWnews資料庫》）
民眾搭乘大眾交通工具時，多數的人都會讓出博愛座給有需要的乘客使用，不過，卻也會遇到明明讓座卻發生爭執的事件。對此，就有網友分享，要讓座給一位媽媽，但旁邊大媽指名要讓座給自己，還酸言酸語，貼文一出也引起網友撻伐。

原PO在《爆怨公社》表示，「我因為車禍頸椎開刀腰椎少一截，所以搭台鐵時坐博愛座，這時看到一位媽媽，帶著兩個不到國小的兒女，由於我旁邊剛好有一個空博愛座，於是起身要讓座給那位媽媽，這樣三個人都能坐著，但媽媽說不用，因為她可以站著，小孩坐著就好」。

原PO指出，「這時旁邊大媽突然說『小姐，她不要我要，我是老人家，妳應該先讓給我吧』，雖然當下告知她，因為這位媽媽帶著兩位幼童，所以才讓位給她，而且一開始坐博愛座，是因為我頸椎開刀，但這位大媽依舊口出惡言，告訴我『應該』讓座給她」。

而這番話也讓原PO氣憤告訴該位大媽『如果真的有需要，可以帶妳去找其他座位，這次座位只有一個，我讓給最需要的人，下次我會優先讓給妳』，大媽聽完還是生氣大罵，說我態度真的很差又沒家教，以後會遭報應的，「我只覺得為了一個座位，也能罵人造口業，倚老賣老的人真的無極限」。

▲台北捷運設置博愛座給需要的乘客使用。（圖／NOWnews資料照片）
▲大媽表示自己是老人，指名原PO要讓座給她。（示意圖／翻攝自《NOWnews資料庫》）
許多網友看完氣憤的回應，「什麼叫應該？」、「這心態很母湯」、「博愛座都變『老人座』了」、「真的很討厭倚老賣老的人」、「很多老人家搶上車的時候，都跟橄欖球隊員一樣」、「不是不尊重老人，是這種行為不值得讓人尊敬」、「原PO真的脾氣好，是我早就氣死了」、「博愛座在台灣，真的是充滿麻煩的位子」。（編輯：許智超）

關鍵字

博愛座 讓座 幼童 大媽 家教

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