女禮讓博愛座遭人嫌！大媽吐「1句話」引眾怒：什麼心態

原PO在《爆怨公社》表示，「我因為車禍頸椎開刀腰椎少一截，所以搭台鐵時坐博愛座，這時看到一位媽媽，帶著兩個不到國小的兒女，由於我旁邊剛好有一個空博愛座，於是起身要讓座給那位媽媽，這樣三個人都能坐著，但媽媽說不用，因為她可以站著，小孩坐著就好」。
原PO指出，「這時旁邊大媽突然說『小姐，她不要我要，我是老人家，妳應該先讓給我吧』，雖然當下告知她，因為這位媽媽帶著兩位幼童，所以才讓位給她，而且一開始坐博愛座，是因為我頸椎開刀，但這位大媽依舊口出惡言，告訴我『應該』讓座給她」。
而這番話也讓原PO氣憤告訴該位大媽『如果真的有需要，可以帶妳去找其他座位，這次座位只有一個，我讓給最需要的人，下次我會優先讓給妳』，大媽聽完還是生氣大罵，說我態度真的很差又沒家教，以後會遭報應的，「我只覺得為了一個座位，也能罵人造口業，倚老賣老的人真的無極限」。
許多網友看完氣憤的回應，「什麼叫應該？」、「這心態很母湯」、「博愛座都變『老人座』了」、「真的很討厭倚老賣老的人」、「很多老人家搶上車的時候，都跟橄欖球隊員一樣」、「不是不尊重老人，是這種行為不值得讓人尊敬」、「原PO真的脾氣好，是我早就氣死了」、「博愛座在台灣，真的是充滿麻煩的位子」。（編輯：許智超）