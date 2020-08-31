飲料店被偷2萬7！老闆「處理方式」讓女員工臉綠：合理嗎

原PO在《爆怨公社》表示，「我的朋友是做手搖飲料店的工作，當天有兩個人上班，因為同事出去外送，所以店裡面只有剩下她一個人，要忙前場，又要忙補茶，結果她去後場，拿茶出來補茶的時候，沒想到在櫃檯下方的收銀抽屜被竊，當天下午到打烊前的收入2萬7千元，全部被一掃而空」。
原PO指出，「事後，有調監視器出來抓到人，偷錢的人是一位在附近居無定所的遊民，遊民也直接表示『寧願被關也沒錢賠償』，後來老闆的處理方式竟是『當班員工全數賠償』，而出去外送的員工不用承擔責任，因此我朋友的當月的薪水被扣2萬7千元，只剩下2300元，請問這種處理方式，合理嗎？」
許多網友也紛紛回應，「太誇張，2300元是要怎麼活」、「開店都不用承擔風險，老闆真會做生意」、「有錢老闆賺，有事員工扛」、「全部賠償，誰能接受？」、「老闆這麼好當，都沒責任哦？」、「老闆沒有權利讓員工賠吧」、「這是違法的，這已經是法律問題了」、「無故遺失還能說是員工要負責交帳，都有監視器，也抓到人，還是員工全責公司完全沒風險，這老闆真好當」。
根據勞動基準法第22條，即便員工犯錯，但因為「工資應全額直接給付勞工」，在責任歸屬、範圍大小、金額多寡等還沒確定前，雇主也不能擅自扣薪水作為補償，否則可處9至45萬元。（編輯：許智超）