NOWnews 今日新聞 navigate_next 新奇

告白女同事被拒！魯蛇祭出「報復手法」嚇壞全場：太扯了

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-09-03 18:43:51

▲一名網友指出，公司內有位萬年單身的男同事，只要有新進的女同事都會上前告白，然而被拒絕後卻會立馬翻臉。（示意圖，非當事人／翻攝Pixabay）
▲一名網友指出，公司內有位萬年單身的男同事，只要有新進的女同事都會上前告白，然而被拒絕後卻會立馬翻臉。（示意圖，非當事人／翻攝Pixabay）
遇到心儀的對象，不免都想向對方傾訴心意，不過就有網友指出，自己公司裡有位萬年單身的男同事，但對方常常為了脫魯不斷向新進的女同事告白，甚至有次因被拒絕，而祭出報復手法，讓人不禁十分傻眼。

原PO於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示從他23歲進公司後，部門裡就有一位萬年單身的男同事，這幾年只要有新的女同事入職，這名男子就會黏上去瘋狂獻殷勤，「不管年長年幼，不管高矮胖瘦，只要是個女的，會呼吸的，哪怕是8歲到80歲他都要」。

他還指出，某次自己介紹高中朋友進來工作，對方也想試試有沒有機會脫單，讓原PO無奈直嘆「不是說你不能追女生，我理解你想脱單的心情，但你能不能不要見一個就試一個啊」。

不僅如此，原PO還透露有次一名女同事委婉拒絕，沒想到男子竟開始在對方工作上萬般刁難，甚至到處放話女同事玩弄感情，且男子送禮物的方式是將禮物偷偷塞在女同事的機車上，讓原PO痛批「這到底誰教你的癡漢手法」。

最後，原PO也感嘆直呼，「單身沒有錯，想脱單也沒有錯，但你方法能不能正常一點！最近又來了個新進女同事，拜託加油好嗎？想開賭盤每次都開不成，因為根本沒人要押會成功那邊，這我很困擾欸」。

▲原PO指出，公司一名萬年單身的男同事，為了脫魯都會向新進的女同事告白。（圖／翻攝爆怨公社臉書）
▲原PO指出，公司一名萬年單身的男同事，為了脫魯都會向新進的女同事告白。（圖／翻攝爆怨公社臉書）
貼文一曝光後，就引來許多網友討論，不少人也看傻直言「每個都試也太沒品了吧⋯⋯」、「真沒想到現在還有偷偷塞禮物，有時想送人家還不一定收..」「答應我，8歲也要的話報警好嗎」、「看來可以知道他無法脫單的理由」、「實力單身」、「哇！這會不會太扯啊」。（編輯：陳雅雲）

關鍵字

魯蛇 告白 報復 單身 同事

延伸閱讀

NOW民調中心

2020立委日後表現期待度大調查

2020立委日後表現期待度大調查

繼續作答
新版護照樣式民眾喜好度

新版護照樣式民眾喜好度

繼續作答
用了才知道好的產品！小資女愛用髮品大調查

用了才知道好的產品！小資女愛用髮品大調查

繼續作答
warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽