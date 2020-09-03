告白女同事被拒！魯蛇祭出「報復手法」嚇壞全場：太扯了

原PO於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示從他23歲進公司後，部門裡就有一位萬年單身的男同事，這幾年只要有新的女同事入職，這名男子就會黏上去瘋狂獻殷勤，「不管年長年幼，不管高矮胖瘦，只要是個女的，會呼吸的，哪怕是8歲到80歲他都要」。
他還指出，某次自己介紹高中朋友進來工作，對方也想試試有沒有機會脫單，讓原PO無奈直嘆「不是說你不能追女生，我理解你想脱單的心情，但你能不能不要見一個就試一個啊」。
不僅如此，原PO還透露有次一名女同事委婉拒絕，沒想到男子竟開始在對方工作上萬般刁難，甚至到處放話女同事玩弄感情，且男子送禮物的方式是將禮物偷偷塞在女同事的機車上，讓原PO痛批「這到底誰教你的癡漢手法」。
最後，原PO也感嘆直呼，「單身沒有錯，想脱單也沒有錯，但你方法能不能正常一點！最近又來了個新進女同事，拜託加油好嗎？想開賭盤每次都開不成，因為根本沒人要押會成功那邊，這我很困擾欸」。
貼文一曝光後，就引來許多網友討論，不少人也看傻直言「每個都試也太沒品了吧⋯⋯」、「真沒想到現在還有偷偷塞禮物，有時想送人家還不一定收..」「答應我，8歲也要的話報警好嗎」、「看來可以知道他無法脫單的理由」、「實力單身」、「哇！這會不會太扯啊」。（編輯：陳雅雲）