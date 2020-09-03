超準！第一眼看到什麼動物？測你的真實個性與隱藏天賦

＃大象或老鼠
你看似健談，跟每一個人都可以說上話，遇到熟人更熱情有話聊。但有時候也會覺得累、心理疲憊。你希望人生富有彈性同時具有條理，不喜愛太過繁雜的事情，但求自己的勝利之路可以簡單一點，有時會有想要拋下一切，找個安靜之處隱居起來的念頭。
你的專注力與洞察力驚人，屬於看準才出手的人，所以在處理任務上總是快狠準，明確到位。你的聯想能力與直覺也很強，經常會有靈光一閃的好點子，很容易被長官欣賞。
＃海豚或貓咪
言談上你屬於守舊派，你是察言觀色型的人，會先評估對方是什麼角色，深知在什麼場合該說什麼話做什麼事，所以一般不會出錯。你可以開玩笑也能夠很嚴肅，你喜歡體驗各種新鮮的事物、吸取新知，具有多面個性，適應力極強，在任何場合都游刃有餘，懂得經營人脈。
你學習力很快，總能比別人更快想到事情的解決方案，又能夠做得比他人更明確更妥善，這是你天生的本領。
＃馬或者小鳥
你的氣場很足，到了新環境，總能展現出架勢，給人一種很健談、頗有自信、值得信賴的感覺，這是你天生的魅力。
你能屈能伸，可塑性極高，在重大場合中，你能夠表現出主管般的魄力與氣概，但如果面對的是吃軟不吃硬的人，你也可以展示十分油滑的一面，彈性極強。
＃狗或者其他
你的個性比較直白，常常是想到什麼就說什麼，也沒有太多修飾。好惡分明的你，覺得喜愛就是喜愛、不喜愛就是不喜愛，不會刻意逢迎奉承。你喜愛新鮮的事物，但容易喜新厭舊。其實你表裡如一，大家外表看到的模樣，就是你內在的個性，是個值得信賴的人。
你天生善於推銷自我，學習力與說服力驚人，當他人表現優異或是講了一番頗有見地的話，你也能立即以自己的版本重新詮釋，甚至表現得比原版更好，這就是你天生的能耐。（編輯：倪浩軒）