愛犬病逝後發文哀悼！朋友吐「1句話」狠酸　女心碎滿地

原PO在《爆怨公社》表示，「三年前在回家路上發現了一隻，雙眼白內障且聽不到聲音的老紅貴賓，帶回家後試著幫牠找原主人，掃晶片，貼海報，Po文上社團，一個多月過去了始終沒消息，當時帶去給獸醫看，獸醫說牠年紀很大了，在經過考慮後，我決定收養牠，讓牠的餘生可以安穩的生活」。
原PO指出，「而牠在這禮拜過世了，雖然這孩子我才養了三年，但畢竟也有感情了，於是在私人版面上發文哀悼牠，結果某位朋友私訊我，開頭就說『誰叫妳要養這種老狗，當初就叫妳放生，送收容所或丟路邊就好了，沒事給自己找麻煩』，看到這封私訊，真的讓我很難過」。
原PO提到，「其實老貴賓離開後，我心裡一直很自責，最近生活忙碌，都沒有好好陪牠，但看到這位朋友的私訊，更讓我難過，所以也封鎖這位朋友，真的覺得，人要發言或說話前，一定要好好思考，每句話說出來的重量。」
許多網友看到也紛紛回應，「妳這朋友的思想觀念，完全跟妳不是在同一個層次水平上，封鎖他是對的」、「他一定沒養過寵物，也不值得養」、「不管是多好的朋友，都要懂得尊重」、「做自己認為對的事就好了，其它就是，個人造的口業個人擔」、「謝謝妳最後讓毛孩有過幸福的生活」、「原PO真是個好人，這文有洋蔥」、「因為妳的好心，祂才能夠多活幾年，不然沒有妳，祂可能活不了那麼久」。（編輯：許智超）