台人囤口罩超過2年份！眾曝「嚴重後果」急勸：別再買了

原PO在「口罩現貨資訊專區」貼文指出「雖然說疫情不能鬆懈，但是大家真的不要過度囤積口罩好嗎？看到社團一堆囤積2年份以上的，剛剛聽說工廠口罩又要漲價了....真的需要的人價格越買越高，就是因為大家一直買，才會一直漲價啊」。
貼文一出，網友紛紛回應「大家自己慾望都沒降低，也寧願排隊不拿實名，價格本來就可以一直高，因為再高都有人買，所以要怪誰呢」、「溫水煮青蛙，還會再漲，沒有最貴，只有更貴」、「就一直買就要一直生產啊....原物料不漲才怪」、「不要搞到一盒五六百才在叫，買不停」、「藍色超過300真的可以不要買，有顏色的350還算合理，現在開始有些藥局也提高價格販賣口罩了」、「夠用的真的不要再買了」。
而對於近來口罩價格傳出上揚一事，藥師公會發言人黃彥儒也解釋「口罩價格主要跟原物料、進貨量、樣式、是否國產、特殊需求都有關係，而國人對於MIT接受度比較高，但比起進口這類的產品單價比較高，民眾若真的擔心買貴，可以到口罩工廠官網上查詢建議售價，由於口罩屬於防疫物資，任何單位都不能惡意哄抬，發現有任何哄抬行為都可以向消保官來檢舉。」（編輯：張嘉哲）
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