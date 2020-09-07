北埔義民節以「神豬撲滿」取代賽神豬：不再讓動物痛苦！

根據「台灣動物社會研究會」的報導，今年第一屆的「神豬撲滿大賽」由北埔鄉公所積極協調55個單位，將過往被許多人抨擊的傳統習俗「神豬重量比賽」改為「神豬撲滿大賽」，從4月起陸續接受民眾認領「撲滿神豬」，總計55頭豬豬被認領回家「存錢」，每個月鄉公所人員還會前往各家看看「神豬撲滿」養得好不好、存進多少錢，並且在9月5號當天邀請「飼主」帶神豬回到慈天宮廟前廣場做最後的「過磅比賽」，看看誰家把豬撲滿養得最有份量、最有錢，誰家「財力最雄厚」！有趣的是當天認養豬撲滿的飼主們紛紛發揮創意，精心打扮「辛苦養大」的神豬，坐上各種特製轎子走紅毯進場，場面非常熱鬧、歡笑聲絡繹不絕！北埔鄉公所表示以往的傳統做法造成豬隻的身心靈受到極大的創傷，也引來不少民眾強烈反彈，因此決定從今年起轉型將「養活豬」改成「養豬撲滿」，不需要虐待動物，只要有心人人都可以參加，還可將存進神豬撲滿的錢拿去做公益，一樣也能做到敬神並且熱絡地方，極富創意！
活動當天最後一頭進場的神豬是由鄉公所認養，鄉長騎腳踏車將豬豬撲滿送到舞台前，大家一起拿出象徵的屠刀殺「神豬撲滿」，主持人還大喊：「讓我們以後都不要殺豬公了！」如此感動人心又成功的活動不僅讓現場鄉親感動不已，許多網友得知也紛紛留言讚許：「感謝長輩們的創意，熱鬧中不失敬意，很棒的轉變！」、「這樣的改變有創意又不殺生，真的很棒，我支持～」、「太棒了，意義非凡」、「希望其他地方的神豬賽也能比照辦理」、「現場的笑聲，不是用動物的痛苦換來的，太好了」、「尊重生命就是最大的福報」、「這活動真的更有意義，也更顯得神明的慈悲」希望有一天各地的神豬大賽也能改變方式，力挺尊重生命帶來更多的歡笑！（編輯：陳珮瑜）