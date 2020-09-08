日本中年醜男狂約300美女！不藏私傳授「3秘訣」秒脫單

日本一名41歲的男子平手，表示自己國中時明白自己外貌並不好看，所以在感情路上總是非常坎坷，甚至先前交過的幾任女友，都因喜歡上帥哥而劈腿。有這樣悲慘的遭遇，導致平手對於女生開始無法信任，更抱有警戒心。
然而一直到了30歲時，平手不幸患上大病，更一度導致心肺驟停，有了此次經歷，他就明白人生苦短，更不想讓人生留下遺憾，因此立志要成為一個萬人迷。而平手明白自己的外貌無法輕易改變，因此選擇靠著其他方式將自己改造一番。讓人驚訝的是，平手最終也成功達成目標，一年內和多達300名美女約會。
平手的事蹟也引起日本綜藝節目《NEWSな2人》的關注，該節目甚至特地專訪平手，平手在節目中也不藏私分享了「3招」脫單秘訣。平手坦言，為了能變成約會達人，他會在手機裡下載10個交友軟體，更於休假期間，每天都約3-4名女性見面，以此提高脫單的機會。
他指出，雖然明白自己的樣貌沒有優勢，但會請專業的攝影師朋友幫忙拍攝帥氣的「個人形象照」，透過攝影師對光、影、背景的專業看法，拍出讓人眼睛為之一亮的的照片。他也分享，在挑選個人照片上，要盡可能選擇看起來清爽自然，讓人看到體型的全身照，更必須能展現出親和力。
最後，平手透露，許多人在使用交友軟體時，都會依靠個人照片點讚，所以最好即便女生沒上傳頭貼也要去按讚，透過這樣的方式，能讓對方認為你不膚淺，不是僅是看外貌的人，也就能順利增加脫單的機會。（編輯：陳雅雲）