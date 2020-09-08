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日本中年醜男狂約300美女！不藏私傳授「3秘訣」秒脫單

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-09-08 16:25:52update2020-09-08 16:28:16

▲日本一名41歲的男子平手，自認外貌雖然不出色，但卻靠著3秘訣，讓他在一年內與300名女性約會。（圖／翻攝平手IG）
▲日本一名41歲的男子平手，自認外貌雖然不出色，但卻靠著3秘訣，讓他在一年內與300名女性約會。（圖／翻攝平手IG）
有些人總會因自身外貌不如他人來得漂亮、帥氣，導致對自己產生了自卑心。然而日本就有一名中年男子平手，表示一直以來都知道自己的外貌不出色，但某次生了一場大病後，為了不讓人生留下遺憾，就立志當最受歡迎的人，之後更成為約會達人，一年間成功和300名女性約會。

日本一名41歲的男子平手，表示自己國中時明白自己外貌並不好看，所以在感情路上總是非常坎坷，甚至先前交過的幾任女友，都因喜歡上帥哥而劈腿。有這樣悲慘的遭遇，導致平手對於女生開始無法信任，更抱有警戒心。

▲平手因外貌不出色，導致情路坎坷，也因此對女人更加不信任。（圖／翻攝平手IG）
▲平手因外貌不出色，導致情路坎坷，也因此對女人更加不信任。（圖／翻攝平手IG）
然而一直到了30歲時，平手不幸患上大病，更一度導致心肺驟停，有了此次經歷，他就明白人生苦短，更不想讓人生留下遺憾，因此立志要成為一個萬人迷。而平手明白自己的外貌無法輕易改變，因此選擇靠著其他方式將自己改造一番。讓人驚訝的是，平手最終也成功達成目標，一年內和多達300名美女約會。

▲平手一年內與300名女性約會。（圖／翻攝平手IG）
▲平手一年內與300名女性約會。（圖／翻攝平手IG）
平手的事蹟也引起日本綜藝節目《NEWSな2人》的關注，該節目甚至特地專訪平手，平手在節目中也不藏私分享了「3招」脫單秘訣。平手坦言，為了能變成約會達人，他會在手機裡下載10個交友軟體，更於休假期間，每天都約3-4名女性見面，以此提高脫單的機會。

他指出，雖然明白自己的樣貌沒有優勢，但會請專業的攝影師朋友幫忙拍攝帥氣的「個人形象照」，透過攝影師對光、影、背景的專業看法，拍出讓人眼睛為之一亮的的照片。他也分享，在挑選個人照片上，要盡可能選擇看起來清爽自然，讓人看到體型的全身照，更必須能展現出親和力。

▲平手拜託攝影師朋友，拍出輕清晰自然的個人照。（圖／翻攝平手IG）
▲平手拜託攝影師朋友，拍出清晰自然的個人照。（圖／翻攝平手IG）
最後，平手透露，許多人在使用交友軟體時，都會依靠個人照片點讚，所以最好即便女生沒上傳頭貼也要去按讚，透過這樣的方式，能讓對方認為你不膚淺，不是僅是看外貌的人，也就能順利增加脫單的機會。（編輯：陳雅雲）

關鍵字

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