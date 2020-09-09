街頭藝人表演中途忽倒地　暖心浪犬立即上前：你快醒醒！

浪浪你這個自己加的戲，也太口愛啦～土耳其一名街頭藝人紐曼（Numan Ertuğrul Uzunsoy）日前正和伙伴一同演出。當紐曼正進行到角色因受傷必須倒地的橋段，他才剛倒下，竟有隻可愛的浪犬遠遠瞧見便走過來，立刻搖著尾巴不停對他蹭蹭，像是在鼓勵他會沒事的，讓紐曼整個瞬間融化啦！





紐曼說：「我扮演的角色經歷著巨大的痛苦，他因為從馬上跌落呼吸困難。」紐曼躺在地上假裝自己非常痛苦時，竟引來旁邊一隻浪犬的關心。牠立刻湊上前去，打斷了整段戲原本的進展，自己寫出新的劇本篇章！



▲浪犬遠遠看到紐曼，便湊上前來。（圖／İzmit Belediyesi） ▲先是嗅舔了一下，見他都沒反應。（圖／İzmit Belediyesi） ▲便直接靠上去，給他溫暖。（圖／İzmit Belediyesi）

紐曼說：「我突然感覺臉頰溫熱，最初我以為是同伴靠近我。」浪犬先是搖著尾巴湊過去關切，見紐曼依然躺著於是舔了舔他的臉想喚醒他，紐曼見狀才發覺狗狗的主動關心，狗狗看他遲遲不起身便決定全身靠在紐曼身上，不停蹭蹭想給他溫暖。雖然表演因此中斷，不照劇本演出，這卻是另一場更讓人醉心的戲劇！





紐曼因此露出了大大的微笑：「當我發覺是隻狗狗在吻我，我很開心、很感動，牠就像是個天使一樣想幫助我。那是非常動人的一刻，我從沒料想到會這樣。」沒有人因為浪犬的介入而受影響，相反的，不論是其他街頭藝人或觀眾，所有人看到這一幕都熱情歡呼。





紐曼和伙伴都很喜歡這隻浪犬，也希望能幫牠找到幸福，讓牠的狗生也能進入下一個精采篇章。隔天紐曼前往同一個地點找牠，人們只說牠在附近逗留，紐曼卻怎麼也找不著。再隔一天，紐曼依然到同一個地方報到，他說：「我會一直來找，直到找到牠為止！」（編輯：李家慧）



