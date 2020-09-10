面試10次被打槍！女想出「驚人辦法」　網怒狂嗆：會出事

雖然現今工作難找，但「工作經歷造假」真的妥當嗎？有名女網友表示，前一份工作沒有勞健保紀錄，之後找工作就很不順，於是想要「編造」一個假的經歷，也在網路上發文詢問，貼文一出，引起網友熱議。





該名女網友在社群平台《Dcard》上以「工作經歷沒有勞健保可以造假嗎」為題，表示自己因為前一份工作沒有勞健保紀錄，而當最近去面試「10間」公司，發現老闆都覺得「前一份工作是打雜」，甚至感覺到老闆鄙視她前一份工作。



▲女網友在社群平台《Dcard》上以「工作經歷沒有勞健保可以造假嗎」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》） 原PO也提到，她要面試的職務是「行銷企劃」，大學讀的也是行銷系，只是沒有作品，而前一份工作是牙助，卻也造成求職上的困境，就連面試業務助理都被嫌棄，所以才想說要騙「在廣告公司上班」，也詢問「我可以編說在一間小的廣告公司上班嗎？公司之的會打去前公司問嗎」？



▲原PO也補充說明。（圖／翻攝自《Dcard》） 貼文一出，引起網友熱議，「應徵者應該誠實至上，就像你也不希望公司回覆你的資訊有落差一樣」、「為什麼要造假？沒有就沒有啊」、「很多老闆都會問前公司名字，萬一老闆真的去問你就完了」、「求職困境通過說謊解決？妳不心虛嗎」、「不是欸妳之前當牙助的時候就應該有覺悟以後轉職不好找啊，自己不想清楚現在想用騙的，有點尊嚴好嗎」、「經歷是重要，但態度更重要」、「...人品堪憂」。





也有網友語重心長地建議「一旦被發現你騙人就完了，你可以騙資歷，但是工作能力卻騙不了人懂嗎？，0廣告公司的經驗會被揭穿的，一上班馬上會被問那你之前公司是怎麼處理的，你一問三不知或者給的答案根本不像有在業界帶過的人，誠實好嗎？不要去雷同事」、「建議先去上外面的行銷相關課程，讓人資覺得妳雖然過往的工作沒有相關經驗，可是你有在空餘時間積極進修，然後再去投一些行銷實習或無經驗可的工作，很多廣告代理商很願意用新人，新鮮的肝嘛」。（編輯：郭佩蓉）



