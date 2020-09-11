女背萬元名牌包！男友媽1席話曝光　全場看傻嘆：太難搞

許多父母都會教導小孩，要「以禮待人」，禮貌不僅是指待人恭敬的態度，亦是一種修養，不過，也有一名女網友氣憤表示「男友媽媽」看到她買了一個新名牌包，竟說出「一句話」，讓她不僅滿臉問號，更是超級難過，貼文一出，也有網友直言「無禮」。





「人不要臉天下無敵」，女網友氣憤說道，她在《Zuvio》上以「男友的媽媽跟我要包包」為題發文，她表示最近自己生日，買了一個2萬元左右的名牌包包，在跟男友家人出去吃飯時，男友媽媽看到她背新包包，就一直說「好好看喔，多少錢呀」？



▲女網友在《Zuvio》上以「男友的媽媽跟我要包包」為題發文。（圖／翻攝自《Zuvio》） 而基於基本禮貌，原PO也就如實和男友媽媽說了，豈料對方竟回這句「哎唷，你都可以買一個新包包了，買一個給阿姨也不錯啊，阿姨也想要背一個，跟妳同款式就好了」，這也讓原PO滿臉問號，因為自己家境不是很有錢，那個包包也是自己辛苦打工存下的錢買的。





原PO也表示，因為平常算省，覺得22年以來那麼辛苦了，犒賞一下自己，況且包包也能背很久。當下就和男友「眼神求救」，怎知男友竟回應「好啊，你就買一個給媽媽啊」，讓她當下真的氣到想直接離開。



▲包包。（示意圖，與文章中內容無關／取自unsplash） 不只這樣，原PO事後也有再和男友提這件事，男友表示媽媽當時在開玩笑，不過媽媽卻也有說「覺得原PO很小氣」，讓原PO直呼，「我真的超難過的，直接被對方父母黑名單的感覺，喔氣氣氣氣氣」。





貼文一出，引起網友熱議，「什麼媽媽，有臉跟別人家的女兒要東西，更何況都還沒嫁過去就這樣，以後大概也很難受，然後那個瞎男友也不挺你」、「如果當下是開玩笑，在看到對方臉帶為難，一般人就會說是開玩笑的了吧？ 而且在事後他媽媽還對妳男友說妳很小氣……不是我要唱雖，這個如果要走長久，妳男友會是豬隊友，而且他媽媽一定是終極大BOSS，就特別難搞的那種長輩」、「一點也不幽默而且無禮的玩笑」。（編輯：郭佩蓉）



