台人見「中國製」口罩就很怕？網抖出真相拳頭硬了：真扯

國家隊成員「加利科技」及「豪品工廠」接連被踢爆進口中國口罩，混充到國家隊實名制或實體通路市場，偽裝成MIT口罩進行販售，而也因為過往疫情時期，各國對於中國口罩的品質頗有微詞，導致現在台灣人只要看到「中國製」口罩就怕得要命。對此，就有網友討論「以前台灣的口罩來源」貼文引發熱議。





▲網友不解為何台灣人看到中國製口罩就這麼反感，明明以前許多人都是戴中國製口罩。（示意圖／NOWnews資料照片）