台人見「中國製」口罩就很怕？網抖出真相拳頭硬了：真扯

國家隊成員「加利科技」及「豪品工廠」接連被踢爆進口中國口罩，混充到國家隊實名制或實體通路市場，偽裝成MIT口罩進行販售，而也因為過往疫情時期，各國對於中國口罩的品質頗有微詞，導致現在台灣人只要看到「中國製」口罩就怕得要命。對此，就有網友討論「以前台灣的口罩來源」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「現在大家都在罵中國口罩，但回歸市場機制而言，以前市面上，台灣口罩很多就是中國產製啊，在國家隊還沒有成立時候，真的佔絕大多數，最天兵的應該是那些鼓吹中國口罩沒用的，那我請問你，中國口罩沒用，台灣這十幾年多數人戴的口罩是都傻了嗎？」
貼文一出，許多網友紛紛留言「我也很納悶這件事，明明以前都戴中國口罩啊」、「中國製口罩如果真的沒用，國外一直訂....也說不通」、「應該說大多數中國製口罩有效，只是少數黑心廠商當老鼠屎」、「別搞錯焦點啦，重點是拿中國口罩充當MIT就是不行，不管品質如何」、「真的笑死，國家隊沒有成立以前，台灣真的一堆陸製口罩」。
事實上，由於口罩為技術門檻較低的產品，目前中國產能仍舊高於台灣，若以進口數字觀察，2004年台灣自中國進口的口罩數量首度突破1億片大關，近6年進口量約在3億至4億片，來自中國的口罩穩居台灣進口90%，由此也可得知，在口罩國家隊尚未成立以前，台灣是高度依賴中國口罩市場的。（編輯：張嘉哲）
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