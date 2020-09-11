上學來不及！辣媽「1招」秒解決兒作業　網笑：廢到爆　

不少父母平常照顧孩子太勞累，有時偶爾會發生一點「意外狀況」，像是忘了檢查孩子的作業，一看才發現「還沒寫」對此，也有一名年輕辣媽分享，小孩的作業忘記寫，她突發奇想的「妙招」，貼文一出，也引起近4000名網友按讚。





該名年輕辣媽在臉書社團《爆廢公社》發文，她一開頭就先向老師道歉，才開始說明發生了什麼事情，「老師對不起，趕時間送小孩上課」，從照片上可以看到，這是一張幼稚園小班的「補充學習單」，上頭的題目是「說一說，你最喜歡吃哪些點心呢？再把點心的包裝撕貼或畫在學習單上」。



▲一名年輕辣媽在臉書社團《爆廢公社》發文。（圖／翻攝自《爆廢公社》） 但也因為正在趕時間，眼看上課要來不及了，媽媽靈機一動，叫兒子畫一顆「軟糖」，其實就是一個圓形，她接著在上方補充註記寫上「軟糖」兩字，「媽媽一時想到的，只有軟糖，而且畫起來最簡單」，文末也放上三個笑開懷的表情符號，應是覺得既尷尬又好笑。



▲媽媽突發奇想叫兒子畫的「軟糖」。（圖／翻攝自《爆廢公社》） 貼文一出，引起網友熱議，「好歹畫一下小熊軟糖哈哈哈哈哈哈」、「太廢了吧」、「廢到爆耶」、「老師：Am I a joke to you?」、「這個太鬧了啦」、「這媽很鬧又很狂！」、「連軟糖都長的很廢......」；也有網友回應「媽媽機智」、「媽媽想法我喜歡」、「腦袋很活！！非常好！！」、「可以學起來喔..」。（編輯：郭佩蓉）



