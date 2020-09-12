劉克襄怨「排雲餐」太單調！一看富士山菜單　網秒選台灣

作家劉克襄日前攻頂台灣第一高峰玉山，同時也選擇入住排雲山莊，不過因為在臉書撰文評論玉山的排雲餐要價300元卻「味如嚼蠟」，掀起許多山友們的討論。消息傳出後，就有網友分享自己到日本富士山用餐的菜單，照片也吸引不少網友討論，許多人看完就表示兩相比較之下「肯定秒選台灣」、「玉山真的完勝」。





劉克襄日前在臉書表示自己再度登上玉山，除了觀賞美景外，餐飲和住宿同樣是要件，「目前東埔和排雲兩個山莊的住宿還算及格，但餐飲方面並不盡如人意，尤其是排雲」，他更提到排雲山莊晚餐一頓就要300元、早餐150元，但菜色過於單調，難以成為國際旅遊知名路線的吸引元素，「若是常到國外健行的山友，難免會有味如嚼蠟的埋怨」。

▲劉克襄臉書貼出排雲山莊的餐點，玉管處則表示山上的食物雖簡單，但一定衛生、營養、均衡、健康。（圖／翻攝自劉克襄臉書）

對此，就有一名網友昨（11）日也在PTT發表回應，原PO貼出幾張照片，更提到其實玉山的排雲餐已經不錯了，以海拔高度差不多的富士山來說，「富士山是沒有到味同嚼蠟啦！但也不好吃」，仔細一比就能發現，玉山的早餐是稀飯加刈包，富士山是壽司；排雲餐晚上則提供有3種配料的雞腿飯，富士山則是一份僅有白飯和咖哩醬汁、一塊炸漢堡排的餐點。

▲網友貼出在富士山的菜色，早餐為壽司便當，晚餐則是咖哩飯。（圖／翻攝自PTT）

台日兩地的菜色曝光後，不少網友就一面倒的表示台灣排雲山莊的餐點「海放日本了」，許多支持者就提到「在冷冷的高山上來個熱白粥佐刈包，根本超讚吧」、「有香腸和雞腿，甚至還有青菜，根本贏很大啊」、「而且早餐還有熱白粥配刈包，比冷冰冰壽司也好很多」。

不過也有網友指出日本人的飲食習慣本就偏向冷食，「日本人飲食習慣本來就那樣，菜都漬物涼拌或生菜」，也有人指出「富士山凌晨起床要攻頂時超冷的，吃壽司只是為了要填肚子」，也建議如果真的擔心吃不飽，可以自行攜帶泡麵、零食等乾糧上山，在用餐時間補充體力。（編輯：楊智傑）