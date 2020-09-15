他嘆租房一輩子都別人的！眾抖「反轉真相」：全變銀行的

每個人出社會工作後，到了一定的歲數總是會想要自己買一間屬於自己的房子，加上時常聽到有人說「租房租一輩子還不都是別人繳房貸」、「租房到最後什麼都沒有」。對此，就有網友討論「一輩子租房很好阿，大家在焦慮什麼呢？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「同樣坪數的房子，你的租金大概只要買房的一半，幹麻不租到死就好？你說買房可以留給小孩，阿沒生的買房幹嘛？你爸媽還不是沒有買房給你，在那邊背房貸不也是沒有比較好，還可以抑制有人一直想要炒房」。
貼文一出，網友紛紛回應「有房東會讓你一輩子租同一間?」、「拜託，買了房那房子是你自己的耶」、「房東不願意租給單身老肥宅，台灣不可能有完善的租屋法規」、「沒辦法租一生啦，房東隨時都可以趕你走或任意漲租」、「房子最後還不是自己的，何苦就買一買就好」。
不過，也有網友專業分析「推文一堆說買房房子是你的，租房子是房東的，有這種想法其實很危險，嚴格來說房子要你繳完房貸以後才真的是你的，未來會發生什麼事誰都不曉得，中年失業、意外、離婚再婚、生病什麼都有可能 。」
「敢背房貸財力就要有能力應付，不然就是賭你人生一帆風順，路上不被酒駕撞，不會開車撞到人，不會中年被公司資遣，不會被詐騙，家人一輩子身體健康，還要房價井噴上漲不能跌，才不會繳到一半房子變銀行的」；而此分析也被網友推爆，直呼「中肯」，但因此種事情，沒有絕對的答案，取決於個人的經濟能力以及觀念的不同，做法上也不盡相同。（編輯：張嘉哲）