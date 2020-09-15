他嘆租房一輩子都別人的！眾抖「反轉真相」：全變銀行的

每個人出社會工作後，到了一定的歲數總是會想要自己買一間屬於自己的房子，加上時常聽到有人說「租房租一輩子還不都是別人繳房貸」、「租房到最後什麼都沒有」。對此，就有網友討論「一輩子租房很好阿，大家在焦慮什麼呢？」貼文引發熱議。





▲網友討論租屋及買房的問題。（圖／翻攝PTT）