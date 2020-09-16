想「準時下班」遭同事狠酸！他無奈求解　網曝超中肯應對

職場的人際關係是一門簡單，卻又是最複雜的學問，但若能好好處理人際社交，不僅能讓工作處理起來更加順利，就連上班心情也能愉悅。近日，就有網友抱怨，自己工作做完，準時下班，卻遭同事狠酸，貼文一出也引起網友熱烈回應。





▲許多網友建議，可以選擇坦然承認，或冷靜的酸回去。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自《Pixabay》）