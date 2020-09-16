想「準時下班」遭同事狠酸！他無奈求解　網曝超中肯應對

職場的人際關係是一門簡單，卻又是最複雜的學問，但若能好好處理人際社交，不僅能讓工作處理起來更加順利，就連上班心情也能愉悅。近日，就有網友抱怨，自己工作做完，準時下班，卻遭同事狠酸，貼文一出也引起網友熱烈回應。
原PO在《PTT》上表示，不管是在哪個公司、哪個部門，都有機會遇到不太友善的同事，總是在對話中，充滿了諷刺意味，尤其是因為「準時下班」這件事，時常被同事酸「準時下班過太爽」。
原PO指出，自己總是在時限內，以最有效率的方式，把主管交代的事做完，而且也很少出錯，所以才能每天準時下班，但同事卻拿這點狂酸，「下次被這樣酸，我該怎麼回比較好？」
許多網友看完也建議，「我就準時，順便比個讚」、「就回他，對啊，就好了啊」、「檢視自己沒有問題的時候，就一笑置之吧」、「別回應他，只要微笑就好了」、「上班不遲到，下班也不遲到啊」、「對啊，事情做完就可以走了」、「就回他，辛苦你了，加油啦」。
還有網友說，「還是要酸回去吧，軟土深掘不變的道理」、「能有效率的工作，也是我們該學習的能力啦」、「笑笑回他說，我上班比較認真啊」、「能力越強責任越大」、「我不會不爽耶，很高興被稱讚工作效率佳，就鼓勵對方提升工作能力吧」、「我都會回，不一起下班嗎」、「就說你幫公司省水電費」、「對啊，想賺加班還沒機會」。
綜合網友意見，在面對這種狀況時，有兩種方式應對，一種就是坦然的承認，另一種就是，用冷靜的回應來打圓場，避免造成彼此尷尬。（編輯：許智超）