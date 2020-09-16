失竊手機藏「深猴嚨」短片！男上傳犯人真面目　全場嗨翻

真的「猴」塞雷！馬來西亞有一位20歲男大生羅吉（Zackrydz Rodzi），他12日在自家怎麼找也找不到手機，卻完全沒有任何被偷走、搶劫的跡象，直到隔天父親撥打電話，才在自家後院聽到鈴聲，結果一打開手機後卻發現裡面全都是犯人「深猴嚨」的照片，原來是被附近的猴子拿走，還被當作是零食試著想吃下肚！





根據《BBC》報導，這名來自柔佛州峇株巴轄縣的男大生羅吉就表示，上週六上午11點從自家醒來後，就發現自己的智慧型手機不見了，遍尋不著的他忍不住就想著「這是哪種魔法還是巫術」，直到隔天下午父親看見屋外有一隻猴子，重新打了一次電話，這才聽到後花園外的叢林傳來手機鈴聲，接著才在一棵棕櫚樹下找回了已經被弄得滿是髒汙的手機。

▲手機最後在自家找到，羅吉連忙打開相簿尋找犯人線索。（圖／翻攝自推特）

而報導中也提到，羅吉的叔叔這時就開玩笑的說「手機裡可能有小偷的照片」，羅吉也認為有道哩，於是稍微擦拭過手機沾滿土垢的外表後，打開相簿一看驚訝的大叫「裡面滿滿的都是猴子的自拍！」。仔細一看，羅吉的手機就拍下不少照片、影片，內容全都是一隻猴子和叢林為背景，有的照片是前置鏡頭拍下這隻調皮猴子的自拍、樹葉、叢林，而影片也有拍下猴子張大嘴巴，試圖把手機當零食吃下肚的片段。

▲相簿打開來看到兇手大搖大擺的自拍，羅吉也忍不住笑出來。（圖／翻攝自推特）

事後羅吉就把這些照片、影片上傳到推特，更逗趣的表示「這可能是百年難得一見的事啊」，這篇貼文曝光後不但引起網友瘋狂分享討論，更有當地媒體轉載，他也向媒體表示當地從來沒發生過類似的事情，並懷疑這隻猴子可能是從家中的臥室窗戶跑進來的，可能自己也不知道偷拿的根本不是食物。（編輯：楊智傑）