小鬼家中猝逝！蘋果「神級功能」爆熱議　眾驚：可救人命

藝人小鬼黃鴻升昨（16）日驚傳在家中過世，根據警方初步調查，小鬼疑似因在浴室跌倒遭到撞擊而猝死，消息一出也引發演藝圈好友震驚，紛紛發文哀悼。對此，就有網友討論蘋果手錶「跌倒偵測」功能，也有網友分享真實案例，引發熱議。





在小鬼傳出猝逝以前，凌晨正好是蘋果新品發表會，粉絲專頁「MacUKnow蘋果中文知識網」PO文祝福大家平安健康，順道分享Apple Watch內建的「跌倒偵測」功能，是一種偵測使用者有沒有「跌倒後」恢復原本狀態的功能，如果沒有，就會立即自動報警與通知緊急聯絡人。



▲MacUKnow蘋果中文知識網粉專分享蘋果「跌倒偵測」的功能，引爆話題。（圖／翻攝MacUKnow蘋果中文知識網）

事實上，這功能在2018年，蘋果推出的Apple Watch Series 4就已經擁有，主打當配戴者突然以「超過一定速度」改變「運動方向」時，Apple Watch就會跳出視窗詢問「你是不是跌倒了？」如果配戴者在時間內沒有解除警示通知、或是超過1分鐘沒有動作的話，手錶會自動撥打緊急聯絡電話119，同時傳送「位置訊息」給緊急連絡人，有助於在緊急情況下取得援助。





而粉專也表示「這項技術已經拯救了無數的人」，貼文一出，網友也紛紛回應「跌了一次之後你就知道真的有用」、「我也是怕我媽一個人在家跌倒，我有給他買一隻」、「前幾天在日本郊區摔車，內臟破掉也是被四代救了一命…」、「不得不說這種功能未來一定要普及」、「這真的能救命...之前就有挪威的老人在浴室跌倒，家中沒人，靠跌倒偵測叫救護車救回一命」。（編輯：張嘉哲）



