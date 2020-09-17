小鬼家中猝逝！粉絲湧入「這MV」淚灑留言板：依依不捨

藝人小鬼（黃鴻升）日前驚傳猝逝，享年36歲，死訊一傳出，演藝圈內的藝人明星也紛紛發文哀悼，而粉絲也感到悲痛萬分。近日，就有網友發現，有許多粉絲紛紛湧入小鬼的成名曲，《地球上最浪漫的一首歌》，MV裡的留言區哀悼。





▲小鬼（黃鴻升）生前成名曲《地球上最浪漫的一首歌》，歌詞中唱道「依依不捨，捨不得」，讓網友現在聽起來格外悲傷。（圖／翻攝自《滾石唱片 ROCK RECORDS YouTube》 ）