小鬼家中猝逝！粉絲湧入「這MV」淚灑留言板：依依不捨

藝人小鬼（黃鴻升）日前驚傳猝逝，享年36歲，死訊一傳出，演藝圈內的藝人明星也紛紛發文哀悼，而粉絲也感到悲痛萬分。近日，就有網友發現，有許多粉絲紛紛湧入小鬼的成名曲，《地球上最浪漫的一首歌》，MV裡的留言區哀悼。
回憶起小鬼（黃鴻升）的演藝生涯，他不僅是演員也是主持人，更是歌手，發行過6張個人專輯、3張EP專輯。其中《地球上最浪漫的一首歌》，歌詞中寫道「依依不捨，捨不得，地球上最浪漫的一首歌」，「緊緊抱著，擁抱著，地球上最浪漫的一首歌，我的靈魂二十一公克，因為妳而完整了，完美了」，「真的，自己原來還有做夢的資格，原來傷過心的心還是肉做的」，粉絲感嘆，現在聽起來格外感傷。
而MV的裡留言區，可以看到許多網友回應，「一直重複重複的聽著，那種心痛的感覺」、「真的是依依不捨」、「現在聽到滿滿的洋蔥」、「已經習慣看到你，現在要慢慢習慣，再也看不到你」、「其實不是小鬼的粉絲，但看玩很大每次都站在小鬼這邊，希望小鬼會贏」、「謝謝你為地球帶來這麼浪漫的歌」、「一路好走，鬼哥」、「謝謝你21克的靈魂，來到這個地球上」。
而小鬼（黃鴻升）在《綜藝玩很大》裡，親如兄弟的搭檔 KID（林柏昇）稍早也在IG上發文哀悼，貼文最後也說「鬼哥，我們全部的人都很想你，依依不捨，捨不得，地球上最浪漫的一個人」。（編輯：許智超）