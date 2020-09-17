桃捷「曬兒」惹爭議！展期提前喊卡　蔡阿嘎嘆：初衷歪了

知名YouTuber蔡阿嘎日前為了慶祝兒子「蔡桃貴」2歲生日，7月起包下桃園機場捷運A2三重站打造「蔡桃貴」主題車站，但事後爆出790萬租金完全免付，因此被外界質疑有特權。蔡阿嘎今（17）日首度發聲，表示主題車站將在9月底提早落幕，認為當初的初衷已經「歪掉了」，貼文一出也引起網友熱議。
蔡阿嘎在影片中表示，「蔡桃貴」主題車站將提早落幕，展出會到9月底，一開始單純是想回饋粉絲，讓大家拍照，但後續的發展也跟一開始的初衷不一樣，「那種良善的立意，好像有點歪掉了」，他指出，本來每個月都會推出一個特別節慶，8月是父親節、9月祈福月，預計下個月是棒球活動，之後是聖誕節、過年等，可惜只能喊停了。
蔡阿嘎提到，「由於我們真的不希望看到，原本寓意良善的回饋活動，有被曲解的機會，每個單位、每位參與夥伴的努力及用心，都應該被正向的看見才是。」他也感謝所有工作人員的辛苦，更感謝這段期間所有來支持的網友粉絲。
最後蔡阿嘎強調，「2020年有許許多多的事件，非常有感於人生真的無常，也希望大家珍惜愛我們的人們、我們愛的人們，撇除紛擾，做快樂的事、更快樂的活在當下」。
對此，桃園捷運公司發表聲明表示，與大頭佛公司共同打造親子主題車站，自7月18日開展以來，讓機場捷運A2三重站運量較疫情前成長約46%，相當於每日增加約923人次，保守估計已替桃捷公司帶來超過2百萬票箱收入。
桃捷公司說，相當遺憾這次展覽布置引發網友不同看法，模糊了雙方打造親子車站的初衷，也尊重大頭佛公司將於9月底將展覽圓滿落幕的決定。（編輯：許智超）