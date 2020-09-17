桃捷「曬兒」惹爭議！展期提前喊卡　蔡阿嘎嘆：初衷歪了

知名YouTuber蔡阿嘎日前為了慶祝兒子「蔡桃貴」2歲生日，7月起包下桃園機場捷運A2三重站打造「蔡桃貴」主題車站，但事後爆出790萬租金完全免付，因此被外界質疑有特權。蔡阿嘎今（17）日首度發聲，表示主題車站將在9月底提早落幕，認為當初的初衷已經「歪掉了」，貼文一出也引起網友熱議。





▲桃捷與大頭佛公司打造的「蔡桃貴主題捷運站」，將提早於9月底落幕。（圖／翻攝自《蔡阿嘎 YouTube》 ）