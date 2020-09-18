開車遇男童示意先行！轉彎竟「遭警攔下」　背後原因曝光

交通部與內政部日前宣布，從9月開始全國路口實施安全大執法，將針對汽機車不禮讓行人等行徑嚴格控管。近日，就有網友抱怨，在路口要右轉，遇到前方行人示意要他先行，沒想到一轉過去，竟馬上被警察攔下，貼文一出也引起網友熱列討論。
原PO在《爆廢公社》貼出一段影片，只見他開車在路上，右轉後遇上男童要過馬路，他隨即減速準備停讓，但男童卻停下腳步揮了揮手，示意讓他先過，但沒想到的是，轉過去卻遇上兩名警察向他招手，要求他靠邊停。
原PO指出，一停車向員警解釋，是小朋友讓他過的，但警察提到，就算是這樣「還是要讓」，而且關鍵是「紅燈右轉」，最後原PO仍被開單，面對這種情況，他也無奈的說「下次當行人示意讓你先行的時候，千萬不要過，一樣吃罰單，上繳2000元給國庫」。
許多網友也紛紛回應，「反正之後，敵不動我不動」、「重點是要你停車再開，才不會被認定未禮讓」、「就算他讓你，你還是要優先讓行人通過」、「還以為是被弟弟坑了」、「這弟弟套路很深」、「小朋友這招厲害哦」、「小朋友懂的釣魚喔」、「行人覆蓋了一張陷阱卡，結束了這一局」。
不過也有網友說，「是紅燈右轉加上未禮讓行人」、「明顯闖了紅燈」、「闖紅燈，紅燈右轉」、「是闖紅燈吧，燈號在轉彎前就亮了」、「是因紅燈右轉被攔的吧」。
根據道路交通管理處罰條例，「汽機車不停讓行人」可處1200元以上3600元以下罰鍰，而「汽機車轉向不暫停讓行人優先通行」，可處1200元以上3600元以下罰鍰，還有「道路交通管理處罰條例」第53條規定，汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，處新臺幣1,800元以上5,400元以下罰鍰，前項紅燈右轉行為者，處新臺幣600元以上1,800元以下罰鍰。（編輯：許智超）