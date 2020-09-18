開車遇男童示意先行！轉彎竟「遭警攔下」　背後原因曝光

交通部與內政部日前宣布，從9月開始全國路口實施安全大執法，將針對汽機車不禮讓行人等行徑嚴格控管。近日，就有網友抱怨，在路口要右轉，遇到前方行人示意要他先行，沒想到一轉過去，竟馬上被警察攔下，貼文一出也引起網友熱列討論。





▲員警指出，主要會攔下的原因是，路口已變成「紅燈」。（圖／翻攝自《爆廢公社》 ）