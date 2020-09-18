「3生肖」10月運勢大逆轉！第2名迎鈔票雨　生活全場羨慕

9月份已經來到中下旬，準備迎來10月份，而擁有8000多萬觀看人次、以命理領域聞名的搜狐號《十分好奇》昨（17）日分享10月份運勢極佳的「3大生肖」，不僅財源滾滾，還能遇到貴人相助，一起來看看你或者是身旁的親友是否也上榜了呢？
生肖蛇的朋友10月一到身邊機遇逐漸出現，要是真的接住這個機會，大吉大利走大運，升官又發財。告別之前橫財運欠佳，沒少吃苦的狀態，另一方面，屬蛇的朋友，未來4天保壽官不幸遭遇「火星」、「歲破」這兩顆凶星作亂，健康運勢需注意，多留心肩頸疼痛的問題，同時對於少數人來講，精神不佳，容易出現頭疼頭暈，需要好好照顧身體，吃喝上要注意。
生肖馬
生肖馬之人進入10月，先是人生大機緣，後迎來鈔票雨，有望改變早期一段時間運勢平平、操心事不斷的情況，待大運一來，橫財一波接一波，接福又添喜。同時對於一部分生肖馬的朋友來講，最近6天保壽官不幸遭遇「盤根」、「火星」煞星作祟，引起健康運勢這一塊有點糟糕，多留意喉嚨疼痛的問題，老毛病也可能復發，平常需多注意，晚飯後多散散步，幫助消化。
生肖羊
生肖羊步入10月奴僕宮得到「文昌」、「國印」吉星降臨，有望擺脫早前正財運閉塞的現象，待大運一來，運勢上升，若抓住這一次的機緣，缺財來財，幸福生活令人羨慕。此外，對於有些屬羊的人而言，往後可挑戰高難度任務，突破自己的極限，同時應該記得，別貿然大資金進入不熟悉的領域，相信皇天不負有心人，通過不斷進取，不久的將來，家庭生活將會一片和諧幸福。（編輯：賴詠璿）