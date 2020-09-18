PS5預購秒殺！他見高中生「一舉動」驚呆　內行秒破關鍵

讓眾多電玩迷期待已久的「PlayStation5（PS5）」在昨（17）日亮相，並且公佈了兩種版本，而今（18）日中午12時開放光碟版預購，各大通路更是秒殺完售。不過，也有一名男網友表示，「為何PS5對現在的高中生都沒吸引力了？」貼文引發熱議。





該名男網友在PTT以「PS5對現在高中生都沒吸引力了嗎」為題，表示昨（17）日在一家小吃店吃午餐，有附近學區的高中生也來吃飯，五個人每個都邊滑手機邊吃飯，當有幾個人吃完時，也仍然還在滑手機。



▲有名網友在PTT以「PS5對現在高中生都沒吸引力了嗎」為題發文。（圖／翻攝自PTT） 當時電視剛好在播放PS5的新聞，他就看了一下那五個高中生，「結果沒人抬頭看PS5新聞，真的一個人都沒有，繼續滑手機」，他也補充，但高中生們不是沒在看新聞，「因為下一則電視播北韓金小胖有替身的新聞，就有兩三個抬頭在笑」。這現象讓原PO不禁疑惑，「記得以前這系列電玩發售，是每個高中生會關注的話題吧，難道現在PS電玩已經對高中生沒有吸引力了嗎」？





貼文一出，引起網友熱議，「都在玩手機遊戲，誰要打遊戲機」、「都在玩手遊啊」、「手機太方便了，隨時隨地用，家基還需要額外的螢幕跟手把哩」、「他們家要先有多一臺螢幕，不如買Switch」、「打手遊吧」。





也有網友點出關鍵原因「遊戲機比較面向核心玩家，大學生比較有可能喜歡打遊戲機」、「PS要大電視啊，Switch就是給不需要電視，可以隨時隨地一起玩的人」、「高中生都是去咖啡店玩手遊看妹子，買個只能在家玩遊戲機，完全沒有競爭力，不論是社交還是各方面都沒有幫助」、「沒錢，那其實是大人的遊戲」。（編輯：郭佩蓉）



