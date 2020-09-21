散步途中牽繩突斷！媽裝鎮定呆萌汪竟一路乖乖跟回家

難道這是國王的牽繩？國外一名髮型設計師凱德菈（Kendra Rubin）日前分享了一段影片，當時她正帶著愛犬查理（Charlie）出門逛街，沒想到半途牽繩竟突然斷裂！凱德菈並沒有表現出驚慌的神色，而是繼續淡定牽著查理，查理竟也毫無察覺，就這樣一路被「牽著」帶回家！





查理其實很喜歡出門散步，但就是不愛牽繩，甚至喜歡爆咬它，想不到這次凱德菈竟順勢化解這個危機。當牽繩斷掉的當下，凱德菈擔心處理得不好會嚇到查理，反而讓牠在街上發生危險，於是她全程假裝拿著牽繩在遛牠，好像一切都很正常一樣。



▲查理途中還不忘回頭等凱德菈跟上。（圖／TikTok@Kdubrubin）

凱德菈說：「散步途中查理都跟我保持一樣的距離，離太遠的話牠還會回頭等我呢。」凱德菈手上拿著已經毫無作用的牽繩把手，刻意將手維持抬高的姿勢，煞有其事跟在查理後面，乍看之下好像很認真在遛狗，其實牽繩早就斷掉啦！





回想起當時的情況，凱德菈說：「我一直沒有把手放下，我不敢，因為我不知道牠發現的話會發生什麼事。」凱德菈就這樣舉著手長達15分鐘，陪查理走過好長一段路，直到回到自家後院時，查理才覺得自己真的從牽繩的束縛中掙脫。提醒各位飼主千萬要小心選擇毛孩的用品，還好凱德菈養到查理這樣乖巧的狗狗，平安無事到家，不然實在是很危險啊！（編輯：李家慧）



