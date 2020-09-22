手機誤丟洗衣機！婆婆暖心「1舉動」惹哭她：真的很幸福

洗衣服時，若忘記檢查自己的口袋，不小心將重要的東西丟進洗衣機泡水，一定會非常懊惱。近日，就有網友分享，她不小心將手機連同衣服放進洗衣機洗，整隻手機都泡爛了，沒想到的是，隔天起床桌上竟多了一疊千元大鈔，跟一張婆婆留的紙條，內容曝光後也引起網友熱議。





▲貼心的婆婆，不但留下一疊鈔票，還在紙條上寫「手機壞了就買過，不要心情不好」。（圖／翻攝自《爆廢公社》 ）