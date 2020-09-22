手機誤丟洗衣機！婆婆暖心「1舉動」惹哭她：真的很幸福

洗衣服時，若忘記檢查自己的口袋，不小心將重要的東西丟進洗衣機泡水，一定會非常懊惱。近日，就有網友分享，她不小心將手機連同衣服放進洗衣機洗，整隻手機都泡爛了，沒想到的是，隔天起床桌上竟多了一疊千元大鈔，跟一張婆婆留的紙條，內容曝光後也引起網友熱議。
原PO在《爆廢公社》表示，昨晚洗衣服時，不小心將手機放進洗衣機洗，雖然知道整隻手機都積滿水，當下並沒有太大的情緒，因為情緒改變不了事實，而且只要錢可以解決的都是小事，但也懊惱自己的粗心。
原PO指出，早上起床卻發覺，桌上有一疊錢和一張婆婆留的紙條，紙條寫說「手機壞了就買過，不要心情不好」，這讓她感到非常暖心，已經做了二十多年的媳婦，雖然也會有些許磨擦，但婆婆真的對她很好，因此還是把錢全數還給婆婆了。
而原PO爸爸在知道她手機壞掉後，也立馬問是要修還是要買，甚至還擔心她自己開車前往，決定親自接送，這也讓原PO直呼「一直以來我都覺得自己是個幸福的人，幸好我愛的人和愛我的人都一直在自己身邊」。
許多網友也紛紛回應，「有一個好婆婆真的很幸福」、「真的好幸福」、「這種婆媳關係真的很可貴」、「真好，這是前世修來的福份」、「好婆家好娘家，上輩子應該是燒特級檀香才能遇到」、「妳一定也是好媳婦！婆媳之間是互相的」、「妳前輩子是不是拯救了宇宙」、「這應該是我看到最好的婆媳關係」、「別人的婆婆也都不讓人失望」。（編輯：許智超）