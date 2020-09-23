男路過信義「潑屎現場」！驚見正妹一舉動愣住：怎麼辦啊

台北市信義區19日晚間發聲一起潑屎案件，一名20歲邱姓女子遭到一名男子從頭上倒下一桶排泄物，當下不少民眾目睹後，拍下過程發上臉書，引發不少討論。而事隔4天，就有網友表示「路過潑屎案發現場....但竟然有人坐在那邊」貼文引發熱議。





▲網友經過潑屎現場，卻發現有一名女子坐在案發的石頭座椅上滑手機，讓原PO想勸她離開。（圖／翻攝爆廢公社）