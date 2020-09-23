男路過信義「潑屎現場」！驚見正妹一舉動愣住：怎麼辦啊

台北市信義區19日晚間發聲一起潑屎案件，一名20歲邱姓女子遭到一名男子從頭上倒下一桶排泄物，當下不少民眾目睹後，拍下過程發上臉書，引發不少討論。而事隔4天，就有網友表示「路過潑屎案發現場....但竟然有人坐在那邊」貼文引發熱議。
原PO在「爆廢公社」貼文指出「今天路過信義區，然後經過潑屎事件的案發現場....結果發現一個妹子坐在那個位置，前幾天正好有排泄物、金針菇那邊，應該過去跟她說嗎？在線等！」
貼文一出，網友紛紛回應「哇哩咧！屎有餘菇」、「是有多不常看新聞....」、「這故事告訴我們台北市清潔隊很用心，安心啦可坐」、「這要是清乾淨我也不敢坐耶」、「打掃的人很厲害耶！連味道都清掉了，不然她怎麼敢坐」、「應該是沒味道才坐吧，不然真的會暈倒」、「打卡新地標....傻眼哈哈哈」。
至於「信義潑屎案件」，據嫌犯柯男指出，兩人是在2、3個月前於信義區夜店喝酒時認識的，但酒後兩人發生過口角，之後柯男又去邱女臉書留言爭吵，柯男認為邱女言語過於針對他，因此懷恨在心。
柯男19日晚間時發現邱女於臉書上在信義區打卡，掌握了她的行蹤，於是預先準備好穢物，進而犯案，目前除了邱女提告外，警方針對潑穢物另函文環保局依廢棄物清理法開罰。另外，環保局將根據《廢棄物清理法》開罰，潑糞可罰1200-6000元。（編輯：張嘉哲）