陸三線城市狠甩台灣老街？網秒揪「亮點」：這才是關鍵

台灣有不少老街文化，不僅吸引國外旅客來台遊玩時必逛，國人也會在週末出門散心時，選擇到老街晃晃。近日就有網友嗆聲，「台灣自以為老街很強，實際上連中國的三線城市丹東都比不上」，貼文一出也引起討論。





▲網友認為，中國老街狠甩台灣老街。（圖／翻攝自《PTT》 ）