陸三線城市狠甩台灣老街？網秒揪「亮點」：這才是關鍵

台灣有不少老街文化，不僅吸引國外旅客來台遊玩時必逛，國人也會在週末出門散心時，選擇到老街晃晃。近日就有網友嗆聲，「台灣自以為老街很強，實際上連中國的三線城市丹東都比不上」，貼文一出也引起討論。
原PO在《PTT》表示，台灣老街只有台灣人自以為很強、很好逛、吸引外國客人，但這幾年下來一點進步都沒有，接著他也舉出例子，中國的一個三線城市丹東，隨便弄個老街，規劃的漂亮又有味道，又乾淨。
原PO指出，相比台灣的老街，又難逛又髒亂，「台灣哪個老街可以拿出來比評的，台灣老街的水準，恐怕連中國三線城市車尾燈都看不到」。
許多網友也點出，照片只是室內的街景，只是「商店街」而已，根本沒辦法跟台灣的老街比較，「室內主題街而已」、「看起來像新建的，老在哪？」、「有什麼好自豪的?」、「這是仿古美食街而已，有什麼了不起」、「這叫老街？」、「自稱老街的商店街」、「連老街都要山寨」、「果然不懂老街，文化保留都不懂，以為亂蓋就是老街嗎」、「這有很厲害嗎」。
事實上，先前也有網友提問「台灣哪個老街有自己的特色」？當時就有許多人推薦鹿港、九份、旗山、南庄、金門金城老街等等，認為不但有歷史感、更結合在地文化、美食、風土民情，每一個都無可取代。（編輯：許智超）