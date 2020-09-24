沒戴口罩硬闖診所！大媽狂做「1動作」嚇壞全場：水準呢

新冠疫情爆發後，許多室內場所、大眾交通工具紛紛公告要求顧客、乘客配戴口罩，尤其是診所內一定要戴口罩。近日，就有網友抱怨，帶女兒去看牙醫，卻有一位大媽沒戴口罩就衝進診所，誇張行徑讓她傻眼，貼文一出也引起網友熱議。





▲這位大媽直接將假牙拔下，拿給櫃檯牙助看，還在診所內亂甩。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）