沒戴口罩硬闖診所！大媽狂做「1動作」嚇壞全場：水準呢

新冠疫情爆發後，許多室內場所、大眾交通工具紛紛公告要求顧客、乘客配戴口罩，尤其是診所內一定要戴口罩。近日，就有網友抱怨，帶女兒去看牙醫，卻有一位大媽沒戴口罩就衝進診所，誇張行徑讓她傻眼，貼文一出也引起網友熱議。
原PO在《爆怨公社》表示，今天下午帶女兒去看牙醫，坐在等候室等待叫號，突然一位大媽很急的走進門，並說她的假牙掉了，需要馬上處理，但這位大媽不但沒戴口罩，還直接用手拔下假牙，拿給櫃檯牙助看。
原PO指出，牙助雖然告訴大媽要等到禮拜五，但她卻一直拿著假牙揮來揮去，然後手一直摸嘴巴裡面說，「不行啦，你看我假牙掉了、又痛，現在要幫我看啦」，甚至不停要求牙助現在就要看診，最後牙助只好告訴她，八點半到現場候位，但大媽聽見還是說「那我七點來」就走了。
原PO強調，當下看著她邊走邊裝著手裡的假牙，然後握著門把開門出去，這也讓原PO直呼「我真的快崩潰，門把上面全部都是你的口水，現在是防疫期間，沒戴口罩就算了，還到處留下妳的口水，真的是夠了，害我現在想起那個畫面都覺得反胃」。
許多網友看到也紛紛回應，「所以出門真的都要帶酒精在身上」、「水準真的拋在腦後」、「奧客又沒水準」、「明明就可以自己到藥局買黏著劑」、「完全不顧假牙拿出來，會有口水的衛生習慣問題」、「大媽果然無極限」、「真的太噁了」、「想拿漂白水來洗門把了」、「遇到種情況真的會氣瘋」。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。