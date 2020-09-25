老公載別人老婆去產檢！她追問反被酸「2句」：超錯愕

男女成為情侶、夫妻後，可能會因對方的一句話或一個小動作，而讓彼此的關係產生摩擦。近日，就有網友抱怨，在電話得知老公要載別人去產檢，她質問原因卻遭對方狠丟兩句，就掛掉電話，讓她非常傻眼，貼文一出也引起網友撻伐。
原PO在《爆怨公社》表示，要替自己朋友求心裡陰影面積，朋友指出，在電話中得知老公要載別人的老婆去產檢，而理由竟是對方丈夫要加班，這也讓她感到非常錯愕「為什麼要你載？她自己會開車，不會自己去嗎？」沒想到，老公只說一句「她現在大身大命」。
這也讓朋友感到相當不爽，於是提到「我之前懷孕兩胎，你陪過嗎？只有老大陪去了幾次，後面都是自己一個人開車去」，但老公秒吐「妳比較粗勇」，也懶得聽她講話，直接掛掉電話。
網友們看完也紛紛回應，「會不會太誇張，自己老婆都不陪」、「還敢掛電話，這男的是在？」、「別人老婆怎麼也願意讓其他男人陪產檢，有夠奇怪」、「沒陪自己老婆產檢，還酸自己老婆比較粗勇」、「對方讓你老公載也很有事」、「我老公也常常把別人的事放第一」、「不管怎樣都應該先尊重老婆，不然這點太奇怪了」、「真的會氣爆」。
還有網友覺得這並不單純，「老公的態度超奇怪，這案情不單純」、「跟這綠色帽子差不多」、「或許孩子的爸另有其人」、「到底誰才是孩子的爸」、「老公這操作很詭異」、「朋友是不是綠光罩頂」、「越想越母湯，這關係到底是什麼」。（編輯：許智超）