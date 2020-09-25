老公載別人老婆去產檢！她追問反被酸「2句」：超錯愕

男女成為情侶、夫妻後，可能會因對方的一句話或一個小動作，而讓彼此的關係產生摩擦。近日，就有網友抱怨，在電話得知老公要載別人去產檢，她質問原因卻遭對方狠丟兩句，就掛掉電話，讓她非常傻眼，貼文一出也引起網友撻伐。

▲面對網友的質問，老公只說「妳比較粗勇」，就直接掛掉電話。（示意圖／翻攝自《Pixabay》）