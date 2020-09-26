女衝超市見「4層厚衛生紙」驚呆！婆媽揭神優點：傻傻的

衛生紙是每個人必備的日常生活用品之一，因品牌種類眾多，民眾購買時也會考慮其材質、用起來舒適度以及每一包能抽取張數是多少。近日，就有網友分享自己到超市時，看到「四層厚的衛生紙」好奇這樣會不會太厚，貼文引發熱議。

▲網友逛超市驚見四層厚的衛生紙，好奇為何需要這麼厚。（圖／翻攝我愛全聯好物老實說）