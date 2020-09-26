女衝超市見「4層厚衛生紙」驚呆！婆媽揭神優點：傻傻的

衛生紙是每個人必備的日常生活用品之一，因品牌種類眾多，民眾購買時也會考慮其材質、用起來舒適度以及每一包能抽取張數是多少。近日，就有網友分享自己到超市時，看到「四層厚的衛生紙」好奇這樣會不會太厚，貼文引發熱議。
原PO在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「通常衛生紙都是兩層居多，我以為三層已經是極限了....」只見貼出的照片中，某品牌的衛生紙標榜「4層厚感」，一串10包，每包有90抽，售價為219元。
貼文一出，網友紛紛回應「到底要四層的幹嘛阿....」、「四層的太厚了吧，馬桶會塞住」、「個人覺得厚的衛生紙不適合放在廁所」、「基本上兩層最好用，如果怕破可能要用廚房紙巾了」、「冬天的時候黏起來當圍巾是嗎？」、「這麼厚幹嘛啊，根本不需要」、「4層跟抽兩張不是一樣意思嗎」。
但就有使用過的網友分享經驗「抽一張就剛好，反而更省」、「是好用安全的，免治馬桶沖洗後濕答答，只有用4層的可以全擦乾，不會破不沾手，我都買厚的」、「四層超佛，洗完手一抽擦超乾，上廁所也方便，只要一抽」、「傻傻的，市售兩層的頂多150抽，四層的一張夠擦，90抽等於兩層的180抽耶」、「一抽才是王道，兩層每次都兩抽，上廁所太怕沾到，四層都不會」。（編輯：張嘉哲）