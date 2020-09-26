補班日睡過頭！媽嘆被手機「鬧鐘設定」害慘　留言全＋1

因應下週的中秋連假，今（26）日雖是週六卻是彈性補班日，許多民眾依然得像平日一樣上班。但就有位媽媽抱怨自己，雖然記得要上班，但卻忘記調手機的鬧鐘設定，結果鬧鐘沒響一路睡過頭。文章釣出許多感同身受的「受害者」，紛紛在留言區回覆「＋1」，各地踴躍回報睡過頭災情。
有位媽媽在臉書社團《爆怨公社》發文，笑稱「我要抱怨我自己，記得今天要補班補課，卻不記得要調鬧鐘，然後一路睡到八點還想說鬧鐘怎麼沒響，原來今天禮拜六鬧鐘不會響...」
原PO表示，妹妹來問她為什麼不起床時，她還以為自己在做夢。最後更透露，連帶兒子也跟著一起睡過頭，老師都打電話來關切。笑翻的網友紛紛在底下留言回覆說，「不用怕，大家都一樣晚到」、「睡過頭＋1」、「老師：一大早就要打30幾通電話，好累」、「今天應該一堆人遲到」、「忘記調＋1」、「我兒子今天也沒坐上校車」、「哈哈哈今天很多媽媽都是驚醒的」、「我還怪手機鬧鐘故障沒響，結果是自己智障哈哈」。
更有網友分享趣味遭遇，「我們家兩個小孩平日上課，怎麼叫都叫不醒，假日都莫名的早起。昨晚孩子問我明天星期六？我說對！然後孩子6：20就起床把我叫起來了，我醒來第一句話就說準備上課的東西，今天要補課。他們一副我是誰我在哪裡的表情」。（編輯：倪浩軒）