補班日睡過頭！媽嘆被手機「鬧鐘設定」害慘　留言全＋1

因應下週的中秋連假，今（26）日雖是週六卻是彈性補班日，許多民眾依然得像平日一樣上班。但就有位媽媽抱怨自己，雖然記得要上班，但卻忘記調手機的鬧鐘設定，結果鬧鐘沒響一路睡過頭。文章釣出許多感同身受的「受害者」，紛紛在留言區回覆「＋1」，各地踴躍回報睡過頭災情。

▲女網友抱怨自己忘記調鬧鐘，結果睡過頭。（圖／翻攝自《爆怨公社》臉書）