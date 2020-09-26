公司凌晨打電話約面試！女被吵醒氣炸　過來人揭暗黑真相

如果你在睡夢中突然被電話吵醒，會怎麼做呢？有名女網友氣憤發文，表示自己凌晨12點多有「公司人資電話」打給她，但她都已入睡了，讓她感到非常不爽，也有內行網友點出「暗黑真相」。

該名女網友在社群平台《Dcard》上以「半夜人資打電話來」為題發文，表示某天凌晨12點多時，她早已入睡，卻突然聽到手機震動的聲音，而這聲音也是她沒聽過的震動方式，「朦朧中幹剿了幾句之後爬起來看」，是一間公司打104給她，而且是很久以前投的履歷，到現在才回覆。

▲女網友在社群平台《Dcard》上以「半夜人資打電話來」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲女網友PO出截圖。（圖／翻攝自《Dcard》）

也有過來人揭暗黑真相「我之前被通知要面試的時候是晚上十一點傳訊息，當時我急於找工作有接，後來，隔天面試後的晚上九點要我隔天上班，我當然覺得很怪，我還是硬著頭皮去了（因為缺錢），結果是超屎缺，做半個月的期間騎驢找馬，找到新工作馬上跑，對方馬上就又面試兩個新人進來（我都還沒走）。我的情況給你參考一下，沒有很缺錢建議別去了」、「很多獵頭或人資也是半夜面試的，至少我聽過滿多，甚至工程師淩晨一兩點一邊修設備一邊電話面試」。（編輯：郭佩蓉）



