測過都說準！最喜歡哪個杯子形狀？秒解你的「真實人格」

每個人都有著獨一無二的人格特質和個性，不過，有時我們連自己都不一定瞭解自己，究竟你的真實性格是如何呢？根據《Look Pretty 美日誌》報導，上圖中有4種不同形狀的杯子，你最喜歡哪一個呢？答案將分析出你的「真實人格」。

結果分析

A、橢圓形的杯子：內向型人格





你很內向安靜，不太喜歡成群結隊，你非常喜歡和自己獨處，這會讓你感到很自在，不用為了迎合身邊的人而做出改變，在團體裡你也會變得緊張，沒辦法真正的展現自己。





B、曲線形的杯子：神經質人格





你總不按牌理出牌，身邊的朋友總是會被你突如其來的想法嚇到，同時你也非常自我，你很注重任何能夠讓自己快樂的事物，不願意逼迫自己做不想做的事，因此有時候身邊的人也會對你有些不解。





C、方形的杯子：外向型人格





你很天真活潑，是大家的開心果，喜歡交朋友，總是主動去和陌生人打招呼，並且用真誠、熱情的心對待任何人，因此身邊的朋友也都很喜歡你，你很容易融入團體生活，成為團體裡的寵兒。





D、圓形的杯子：責任型人格

你是非常的有責任感的人，不管是誰賦予你任何工作，你都能非常俐落的完成，因此身邊的人都非常信任你，無論什麼都事都第一個想到你，你也非常樂於助人，是個很熱心的人。（編輯：許苡晴）



