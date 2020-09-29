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同事的蛋白粉有奇怪口感？她一看「包裝標示」臉綠：出事

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-09-29 13:49:52

▲近年來許多人會靠蛋白粉，來補蛋白質，但有網友一喝下去，卻嘗到詭異的味道。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲近年來許多人會靠蛋白粉來補蛋白質，但有網友一喝下去，卻嘗到詭異的味道。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

現代許多人都喜歡健身來維持好身材，而能隨時補充蛋白質的飲品也越來越受歡迎。近日，就有網友分享，自己平時有運動習慣，會使用高蛋白粉補充蛋白質，但忘記帶出門，當時同事很大方的借她一包，沒想到的是喝下去口感相當奇怪，再看包裝標示讓她當場傻眼，貼文也引起熱議。



原PO在《爆怨公社》表示，當時跟男同事說忘記帶蛋白粉了，同事還很大方的說女友有準備很多，可以分她喝，而原PO也毫不客氣的收下，馬上泡來飲用，但喝下去鹹鹹的味道十分詭異，整個口感也粉粉稠稠的，而男同事還安慰說「因為是濃縮的」。


原PO指出，她就只好繼續喝，「好鹹就算了，底部還有顆粒沉澱，攪不開。重點來了！快喝完才發現有脫水蘑菇在飄」，對於如此奇特的補充品，她想知道到底含有多少蛋白，把包裝轉過來一看，竟發現上面寫的是「野菇濃湯（Mushroom）」，這也讓原PO直呼「同事啊，仔細回想一下有沒有得罪女朋友的地方」。

▲網友轉過包裝一看，竟發覺後面寫「野菇濃湯」。（圖／翻攝自《爆怨公社》
▲網友轉過包裝一看，竟發覺後面寫「野菇濃湯」。（圖／翻攝自《爆怨公社》 ）
 

事後，原PO還開玩笑的說「都沒發現肌肉練不起來嗎」，她也解釋，其實同事與女友的感情很好，雙方也都誤以為拿到蛋白粉，濃湯只是個意外。


許多網友也紛紛回應，「結果男生越喝越胖」、「而且這過期兩年了」、「同事真的沒得罪女友嗎」、「原PO喝完，也是滿傻眼啦」、「吃了真的會變大隻」、「超鬧的啦，順便清過期是嗎」、「越喝越母湯」、「女友偏聰明」、「滿滿的蘑菇，真的快笑死」。（編輯：許智超）

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