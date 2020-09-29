同事的蛋白粉有奇怪口感？她一看「包裝標示」臉綠：出事

現代許多人都喜歡健身來維持好身材，而能隨時補充蛋白質的飲品也越來越受歡迎。近日，就有網友分享，自己平時有運動習慣，會使用高蛋白粉補充蛋白質，但忘記帶出門，當時同事很大方的借她一包，沒想到的是喝下去口感相當奇怪，再看包裝標示讓她當場傻眼，貼文也引起熱議。

▲網友轉過包裝一看，竟發覺後面寫「野菇濃湯」。（圖／翻攝自《爆怨公社》 ）