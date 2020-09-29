歐陽娜娜赴央視惹議！波特王推「超中肯建議」　全場狂讚

中國大陸10月1日的「十一國慶」晚會將至，台籍藝人歐陽娜娜與其他歌手合唱「我的祖國」等歌曲慶祝中國大陸國慶遭到台灣網友抨擊。對此，知名網紅波特王給出「超中肯建議」，貼文一出也引起網友的熱烈討論。

▲波特王認為，對於會挺歐陽娜娜有表演自由的人，可能有被虐傾向。（圖／央視影音微博）