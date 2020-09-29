歐陽娜娜赴央視惹議！波特王推「超中肯建議」　全場狂讚

中國大陸10月1日的「十一國慶」晚會將至，台籍藝人歐陽娜娜與其他歌手合唱「我的祖國」等歌曲慶祝中國大陸國慶遭到台灣網友抨擊。對此，知名網紅波特王給出「超中肯建議」，貼文一出也引起網友的熱烈討論。
網紅波特王在臉書表示，對於會挺歐陽娜娜有表演自由的人，說實話可能滿有被虐傾向，各位覺得如果今天角色反過來的話，中共政府會做出什麼反應，「如果今天有中共國籍的藝人唱了中華民國的國歌，輕則封殺，重則國安法直接關了吧，看看張惠妹，台灣的藝人連唱自己家的國歌都會被封殺了」。
波特王指出，在這種基礎上談說歐陽娜娜有言論自由，還踩在台灣這片民主國家土地上來罵台灣，是非常荒唐的，「是媽媽沒生腦給你，還是小時候頭被門夾過，一樣的論述你反過來去對岸講一次試試」，她要唱什麼是她的自由，畢竟每個人都可以活出自己想要的樣子，但不應該這樣繼續拿著台灣護照去欺騙中國的人。
波特王強調，「這樣就只是一位嘴上舔共，但實際不敢拿中共護照的山寨中共人罷了，建議不要玩弄別人感情，早點歸化過去給人家一個交代」。
許多網友也紛紛回應，「真的，請要當中國人的乾脆一點」、「波特王真的是太認同你了」、「這建議也中肯了吧」、「最後一句話太實在了」、「最後那句太經典」、「直接突破盲腸了」、「有些人就是拿著自由糟蹋自由」、「本日最中肯呢」。
對於歐陽娜娜登上央視的爭議，陸委會就回應，倘若有涉及違反「兩岸人民關係條例」相關規定，將可處十萬元以上、五十萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰；另外，文化部部長李永得針對是否開罰也表示，目前這件事情還在發展中，事情還沒發生，文化部會密切關注。（編輯：許智超）