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店長假裝拍課表！一拿手機「私訊、IG」狂瞄　面試妹崩潰

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-09-29 17:35:04

▲店長以看課表為由，不斷偷看朋友的訊息軟體。（示意圖／翻攝自《pexels》及 《Dcard》）
▲店長以看課表為由，不斷偷看朋友的訊息軟體。（示意圖／翻攝自《pexels》及 《Dcard》）

利用課餘時間打工已成為現在大學生的常態，不少人藉此提前適應未來的職場環境，並在打工中賺取自己的生活費。近日，就有網友抱怨，她的朋友去知名咖啡廳面試，結果店長要手機看課表，趁機偷看手機訊息、社群軟體，讓朋友直呼「太噁心」，貼文也引起網友撻伐。



原PO在《 Dcard 》上表示，朋友去咖啡廳面試的時候，店長跟她要手機要看課表，結果竟然發現，店長刻意的打開手機其他程式觀看，像手機訊息、社群軟體等等，朋友還強調，店長故意假裝不會用iPhone，一直不小心滑掉。


▲朋友發現，店長根本就在看別的東西，讓她忍不住問「是在看別的應用程式嗎？」（圖／翻攝自《Dcard》
▲朋友發現，店長根本就在看別的東西，讓她忍不住問「是在看別的應用程式嗎？」（圖／翻攝自《Dcard》 ）
朋友指出，後來發現店長根本就在看別的東西，讓她忍不住問「是在看別的應用程式嗎？」對方卻沒有任何回應，更明顯的證據是，因為APP被開過的話，應該會被保留在背景程式中，但對方卻知道怎麼關掉，更沒想到的是，店長要拍她的課表時，才發現對方的手機根本就是iPhone。

原PO和朋友認為，「真心覺得店長這種行為很噁心，可能是我們有點大驚小怪，但刻意的滑面試者的手機應該是他的問題了吧」，如果只是要拍課表，開課表時拿手機出來拍一下不就好了，為什麼要刻意的滑動手機，還開了那麼多的程式。

▲網友和朋友都覺得店長的行為很噁心，拍課表明明就只要拍一下，卻開了一堆背景程式。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自《Pixabay》）
▲網友和朋友都覺得店長的行為很噁心，拍課表明明就只要拍一下，卻開了一堆背景程式。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自《Pixabay》）
許多網友看到也相當氣憤，「很不尊重啊，根本侵犯隱私了」、「亂開別的APP根本超有事」、「我不會讓不熟的人碰到我的手機」、「太噁心了，完全沒辦法接受」、「好沒禮貌，怎麼會有這種人」、「這個店長好可怕」、「感覺就是遇到變態，用紙本操作會比較好些」、「這種的還可以當店長哦？」。


還有貼心的網友建議，iphone可以使用「引導使用模式」把畫面鎖定在一個APP上，要輸入密碼才能跳到其他的APP，更可以結合快速鍵，快速啟用。（編輯：許智超）

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