店長假裝拍課表！一拿手機「私訊、IG」狂瞄　面試妹崩潰

利用課餘時間打工已成為現在大學生的常態，不少人藉此提前適應未來的職場環境，並在打工中賺取自己的生活費。近日，就有網友抱怨，她的朋友去知名咖啡廳面試，結果店長要手機看課表，趁機偷看手機訊息、社群軟體，讓朋友直呼「太噁心」，貼文也引起網友撻伐。

▲朋友發現，店長根本就在看別的東西，讓她忍不住問「是在看別的應用程式嗎？」（圖／翻攝自《Dcard》 ）