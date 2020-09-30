酪梨放好幾天也切不動！內行揭「致命盲點」：買完別搞錯

近來不少民眾發現酪梨營養價值高，雖然本身不甜但隨著健康飲食觀念的興起，不少料理、餐廳當中都能時常看見酪梨的身影，更有許多民眾在調整飲食習慣的過程中，選擇吃酪梨補充營養，不過近日就有網友打算打酪梨牛奶來補充營養，卻發現不管怎麼放，酪梨都還是切不動，只好上網發文求助「要怎麼把酪梨變軟啊？」。

也因此產生各種不同的吃法。有網友吃了酪梨一段時間，意外發現體力變好了，忍不住讚嘆一番，也證明酪梨是營養價值極高的果物。就有另一名網友說自己前幾天精神不好，就打算打酪梨牛奶來「進補」，結果不管怎麼放，酪梨都還是切不動，只好求助「要怎麼把酪梨變軟啊？」。

▲酪梨營養價值高，要怎麼吃、怎麼讓酪梨快熟成，引起了網友的討論。（圖／取自《Pixabay》）

原PO在PTT的WomenTalk板上逗趣表示自己被酪梨折騰了很久，她提到前幾天精神不太好，突然想起來曾看過「吃酪梨比吃補品還好」的說法，於是買了酪梨、牛奶跟布丁，打算打成果汁來喝，沒想到回家要切酪梨時發現整個果皮外層硬梆梆的，只好放著等稍微熟了再動手。

怎料事隔幾天後，原PO卻無奈地喊「酪梨宛如金剛不壞，根本切不動，牛奶都快壞了，布丁也快過期了」，因此特別發文向網友求助。而文章曝光後，不少過來人就紛紛熱情留言回應「放進冰箱就不會再熟了，其實澀澀的也能吃，只是不好吃而已」、「把酪梨跟蘋果放在紙箱裡，然後放置陰涼處，蘋果含乙烯，可以催熟酪梨」、「除了蘋果，跟香蕉放在一起也可以催熟酪梨的」，另外也有人提醒「

」、「

」、「買完別切啊」。

根據《台灣事實查核中心》報導，雙和醫院營養師黃俊傑以及台北長庚醫院營養師吳益銘也提醒民眾，酪梨仍屬於「食物」的範疇而非「藥物」，主要成分屬於好的膽固醇，可替代其他動物性油脂食用，同時建議食用酪梨不宜過量，每日半顆到一顆為佳。（編輯：楊智傑）