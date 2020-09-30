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交往9年卻遲不求婚？男友「行徑」讓她超懷疑：是媽寶嗎

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-09-30 16:16:16

▲這對「伴郎伴娘」情侶在求婚前並沒有經過新人們的同意，而私自直接求婚的舉動讓網友們紛紛表示「超卑鄙」。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲女網友和男友交往九年了，對方卻遲遲不求婚，還覺得沒有必要。（示意圖／翻攝自《pixabay》）

和另一半結婚共同組成家庭，過著穩定的生活是不少情侶的目標，但如果另一半表態不想求婚，還會想跟他繼續下去嗎？近日，就有網友抱怨，跟男友交往九年了，對方卻遲遲不求婚，覺得沒必要，而他某些行逕看起來像媽寶，讓她相當煩惱，貼文也引起網友的熱烈討論。



原PO在《爆怨公社》表示，在步入婚姻前，大部分的女生最嚮往的就是「求婚」這個環節，可是跟男友交往九年了，感情也很好，但有些沒有共識的地方讓人難受，在求婚方面，他覺得求婚沒什麼，「幹嘛一定要結婚有那張證書，兩個人相愛ㄧ生不就這樣過了，何必要宴客？」


原PO指出，而且他也32歲了，存摺什麼都是放在他媽那邊，每次去他家要問什麼吃什麼，他總會說要問媽媽一下，這也讓原PO問「這算是媽寶嗎？」自己雖然大男友2歲多，但是結婚對她而言不是沒有安全感，而是如果發生了什麼事可以幫她簽名，是具有法律效力的伴侶。

▲當眾求婚到底是驚喜，還是驚嚇？（圖／翻攝自
▲男友覺得，求婚都是演給別人看的。（示意圖／翻攝自 《Unsplash》）
原PO提到，男友的個性很木納，還說「求婚那都是演給別人看的，妳自己戒指挑一挑，拍張照上傳不就好了」，而宴客方面也是，她母親都笑笑的要女方決定就好，但私底下卻和男友說「你女友很急，日子不用合八字嗎？要訂日子也是我們男方先開口」，原PO強調，「真的不想再等下去了，人生有多少個九年，該怎麼做才能讓他帶我去登記呢？」


許多網友看完也紛紛建議原PO，「現在對妳都這樣了，你還期待婚後有什麼」、「這個確定媽寶無誤」、「32歲存摺還在媽媽那邊無法理解」、「強烈建議，如果雙方金錢沒有獨立，不要結婚，不然到時候組家庭的開銷，還要找婆婆拿，不是很怪嗎」、「對方母親都說妳急結婚，還在妳面前演戲，以後婆媳一定不會少」、「找一個真的愛你的結婚吧」。（編輯：許智超）

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