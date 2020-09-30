交往9年卻遲不求婚？男友「行徑」讓她超懷疑：是媽寶嗎

和另一半結婚共同組成家庭，過著穩定的生活是不少情侶的目標，但如果另一半表態不想求婚，還會想跟他繼續下去嗎？近日，就有網友抱怨，跟男友交往九年了，對方卻遲遲不求婚，覺得沒必要，而他某些行逕看起來像媽寶，讓她相當煩惱，貼文也引起網友的熱烈討論。

▲男友覺得，求婚都是演給別人看的。（示意圖／翻攝自 《Unsplash》）