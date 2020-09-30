孕媽照超音波好驚喜！寶寶「大港噴尿」　醫笑：很難得

新手媽媽挺著肚子有許多要特別注意的細節，生活上也常會有許多不方便之處，不過能在產檢時看到小孩的超音波影像，頓時都值得了。近日重症醫師陳志金就在臉書上分享一個超音波影像的畫面，影片竟然意外拍下胎兒在母親的肚子裡「尿尿」的畫面，驚奇的同時也讓不少網友感嘆生命的奧妙。

奇美醫院加護醫學部醫師陳志金在他的臉書和IG分享了這個難得的畫面，他表示這是由台北市禾馨新生婦幼診所醫師張建玫所提供，是一名產婦正在做產檢所拍下的超音波影像，影像內容中剛好捕捉到這位男寶寶在嬤嬤的子宮裡，噴了一個「大港」尿尿出來，還噴到自己的頭上，短短幾秒的珍貴畫面剛好在產檢時發生，也在寶寶出生前被記錄了下來。

▲這個難得的畫面就連醫生也忍不住表示很珍貴。（圖／翻攝自《Icu醫生陳志金》）

而陳志金醫師也對這個現象表示是「非常難得的一刻」，他也提到胎兒朝著自己的頭尿尿，「在那個奇異的空間裡面，這麼做似乎也並不奇怪」，同時解釋胎兒的排泄物本來就會排放到媽媽的羊水裡，而胎兒也會喝羊水，羊水裡的雜質則會經由母體代謝。

不少網友就被這個畫面吸引，忍不住驚奇的表示實在是太珍貴的畫面了，「難怪很多人小時候習慣在游泳池重溫舊夢」、「太難得了！我生兩個都沒看到」、「哇這個寶寶出生前就紅了」，另外也有民眾逗趣回應「尿療法哈哈」、「長大後看到應該很害羞」、「之後媽媽可以拿這個畫面要求兒子做家事了」。（編輯：楊智傑）