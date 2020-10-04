好運爆發！升官加薪樣樣來　秋天貴人降臨「4生肖」男女

氣溫慢慢降低，你開始感受到秋意的來臨了嗎？塔羅牌老師也在微信官方帳號公布，在這個秋天，有哪些生肖男女會有「貴人加持的好運」喔！快找朋友、閨蜜一起來看看吧！

▲知名塔羅牌老師艾菲爾（圖／翻攝自塔羅牌老師艾菲爾臉書）

× ▲知名塔羅牌老師艾菲爾（圖／翻攝自塔羅牌老師艾菲爾臉書）

第四名、生肖羊

這個秋天，生肖羊的好運越來越多，逐漸擺脫過去的低迷，特別是事業上，你明顯感到有貴人賞識，能力越來越被看見了，源源不絕的機會與新想法降臨你身上，讓你每樣工作都能順利完成，領導也對你非常滿意。想跳槽、轉職的生肖羊，這段時間也是好時機，有機會遇見伯樂，讓你如願到條件待遇都極佳的公司，你可說是如魚得水。近期若有要搬家、換居住地者，可多請在地朋友幫忙，你會更加順利。





第三名、生肖虎





這個秋天，如果在等待答覆、結果的生肖虎，恭喜你，讓你驚喜的結果就要到來！不管是考試、晉升、投資，或是渴望舊愛複合、心上人回覆者，你心中所想都能如願以償，讓你終於鬆了好大一口氣。其實你內心期盼的那件事離成功只差臨門一腳，只要你再多堅持、再努力一陣子，貴人很快就會出現在你身邊，扶持你，幫助你更快到達目標，令你享受到如有神助的快感。因此請還在奮鬥的生肖虎，再撐一下下，你就要心想事成了。





第二名、生肖鼠





這個秋天，之前總是霉運纏身的生肖鼠，終於輪到你轉好運了。過去暗中陷害的小人、想插足你感情的第三者、或你想了斷的孽緣、甚至向你借錢卻久未還的朋友，這些原本只靠你自己無法解決的事情，都能在貴人幫助下逢凶化吉、順利化解。另外最近對自己的人生、財運、事業、愛情等已有規劃的生肖鼠，你也能順利得到貴人好運，有貴人的扶持，你將享有諸事順利吉祥的秋天好運。





第一名、生肖蛇





這個秋天，生肖蛇有「三合」貴人扶持，你在各方面都順利起來，過去緊繃的情緒壓力得到紓解，事業好運更是水漲船高。種種好運下，你還能喜獲貴人相助，使你喜上加喜，不只愛情順利甜蜜，事業更是得到貴人提拔，升官加薪的機會一起來，大幅提高你的社會地位，甚至連你往後的家庭都能因此享福。請生肖蛇這個秋天要多把握生肖雞、生肖牛的貴人，這個秋天你能好運大翻身！（編輯：郭佩蓉）

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